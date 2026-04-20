Příroda, či zelené technologie? I odpůrci Motoristů by měli vědět, že omezují obří větrníky

Protest nesl název Přírodu škrtnout nenecháme! mířící na nekompetenci Motoristů pro tento resort. Podle organizátorů (v čele s Greenpeace a Hnutím Duha) se na úřadu dělají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie. Pozor, tady se zastavme.
To vše nelze házet do jednoho pytle. Ano, čistky se dělají. Ještě je v paměti vyštípání šéfa Krkonošského národního parku Robina Böhnische (formálně to nebyl vyhazov, ale dohoda, o jejíchž důvodech obě strany mlčí). Ano, škrtají se peníze pro národní parky, i když je třeba rozlišovat peníze na samotný provoz parků a na služby (řekněme edukativní), které dodávají nevládní organizace.