Názor

Ten, kdo v roce 2019 nechal zvolit do čela TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, zapomněl na to, že by měl pečlivě uhlídat i to, co paní předsedkyně bude vykládat do novin. Nechat volně mluvit do mikrofonu někoho, kdo není tím nejostřejším nožem v kuchyni, není bez rizika. To se ukázalo i před několika dny, kdy Pekarová Adamová přišla s nápadem prodat jediný národní podnik v zemi, Budějovický Budvar.