Přiživování se na tragédii dle exministryně Decroix a nové tvůrčí činy za ČT

Viktorka vyrůstala v pěstounské péči, rodiče dál vesele fetovali, u otce, jenž za sebou měl násilnou trestnou činnost, zjistili i vážnou duševní nemoc. Úředně zaznamenáno bylo kromě jiného i to, že na partnerku mířil pistolí.
Biologické matce zase třeba soud odebral staršího syna s tím, že je pro něj nebezpečná. Když si ale otec Viktorky usmyslel, že chce dceru do své péče, benešovská soudkyně mu ji na doporučení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) svěřila. Navzdory všem informacím o minulosti biologických rodičů a důraznému varování pěstounky, u které byla Viktorka spokojená.
Jak vám z lidí zabývajících se sociální problematikou řekne téměř každý, v Česku totiž panuje zvláštní pravidlo. Lidé z OSPOD i řada soudů vidí jako nejdůležitější, aby bylo dítě s biologickými rodiči. Navzdory všem varováním. Po „případu“ Viktorka se do věci vložila senátorka Hana Marvanová, společně s pěstounkou začala popisovat podrobnosti případu, a kromě jiného chce popsanou praxi změnit zákony. Tak, aby soudy a OSPOD musely zohledňovat kritéria, která v dnešní legislativě vůbec nejsou.
Za této situace si Marvanovou (za SPOLU) pozvala do podcastu novinářka Nora Fridrichová. Druhou diskutérkou byla stínová ministryně spravedlnosti a stínová zmocněnkyně pro lidská práva za ODS Eva Decroix. A té se aktivity Marvanové moc nezamlouvají. „Oba dva návrhy se snaží jenom na Viktorce přihřát. Já tam totiž nevidím nic, co by té kauze mohlo reálně v rámci té každodenní praxe pomoci,“ říká Decroix v ukázce z debaty, kterou Fridrichová zveřejnila na sociálních sítích. „Oba dva ty návrhy, Noro, byly připraveny dávno předtím, než se stala nějaká Viktorka,“ tvrdí Decroix doslova.
„Než se stala nějaká Viktorka“. Co dodat?
● Mezitím pokračuje svatý boj za Český rozhlas a Českou televizi. A čeká nás i sledování srdceryvných videopozdravů. „Kulturní nezisková organizace“ Nerudný fest totiž obeslala divadla s výzvou. „Budeme moc rádi, pokud se zapojíte společně s Vaším souborem a video zveřejníte na svých sociálních sítích. Právě divadla a kulturní instituce mají možnost ukázat, že kulturní sektor stojí za nezávislou veřejnoprávní televizí a rozhlasem,“ píše se v listu divadlům. V příloze je pro sichr i konkrétní návod, jak tak učinit:
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Zaměstnanci ČT chystají ke konci června stávku. Varují před změnou financování
„Natočení videa a připojení se k výzvě ‚Jsme s vámi, buďte s námi!‘ aneb výzva pro všechny umělce, lidi z kultury i širokou veřejnost, aby potleskem podpořili zaměstnance veřejnoprávních médií.
1. Je jedno, kde tleskáte. Zapojte další, ať Vás tleská víc. Buďte kreativní!
2. Video začněte potleskem, připojte osobní silnou vzpomínku na ČT nebo ČRo (od Nagana až po Českou sodu) či svůj osobní postoj, proč zachovat veřejnoprávnost.
3. Na závěr řekněte: „Jsme s vámi, buďte s námi!“
4. Vše stihněte ideálně do 60 vteřin
5. Video sdílejte na svých sociálních sítích, aby vše mělo ten nejlepší efekt, připojte následující informace: Jsme s vámi, buďte s námi! #jsmesvami #tleskam www.jsmesvamibudtesnami.cz @koncert_pro_budoucnost @nerudnyfest.cz
6. Při zveřejnění nás prosím tagujte (FB) nebo dejte do kolaborace (IG), konkrétně profil Koncertu pro budoucnost a Nerudný fest.cz.“
Plus připojené příklady těch, kteří „už to podepsali“, tedy pardon, natočili. Veřejnoprávní média si rozvracet nedáme! Novými tvůrčími činy vstříc osvobození Československého rozhlasu a televize!