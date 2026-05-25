USA, Čína, Rusko a dvě významná setkání. Svět řeší problém tří těles

Předpovídat vývoj vztahů tří mocných států, které dohromady vlastní více než deset tisíc atomových bomb, je nemožné. Ne náhodou se zkoumání problému tří těles francouzským matematikem Henrim Poincarém stalo základem pro teorii chaosu.
Nedávno se odehrála dvě významná setkání. Čínský prezident Si Ťin-pching (72) uvítal nejdříve Donalda Trumpa (79) a o pár dnů později Vladimira Putina (73). Komentátoři se snaží ze záběrů z návštěv a výroků státníků vytvořit skálopevné předpovědi, ale pravda je taková, že o tom, co se odehrálo mezi prezidenty při důvěrných jednáních mezi čtyřma očima, nevíme vůbec nic.
Interpretace toho, co jsme viděli a slyšeli, se liší podle toho, zda deklarativně nezávislý a objektivní expert nosí pod košilí tričko s portrétem Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Si Ťin-pchinga, dalajlamy, Baracka Obamy, Ursuly von der Leyenové, Volodymyra Zelenského či Miloše Vystrčila.
Pak vznikají tvrzení, že Trump, jehož Amerika prý ztrácí vliv ve světě, odletěl z Pekingu s kopancem do zadku, že Putin se vrátil do Kremlu s prázdnou kapsou, protože plynovod z Ruska do Číny přes Mongolsko se údajně nakonec stejně nepostaví, a že vítězem obou rozhovorů byla Čína. S podobnými jasnými závěry nemá cenu polemizovat, stačí si počkat na činy a na vývoj v příštích měsících, jak se bude dařit těmto třem prezidentům obstát v roli údržbářů světa.
Boj o benzinovou pumpu světa
Většinu lidí na severní polokouli, kde se tyto tři mocnosti nacházejí, zajímá, jak dopadne válka na Ukrajině, válka v Íránu a zda napětí kolem Tchaj-wanu přeroste v krvavý konflikt. To jsou závažné problémy, které účastníci jednání dlouhodobě řeší. V této souvislosti často slýcháme zjednodušené věštby, že prezidenti se dohodli, že Putin si vezme Ukrajinu, Trump Írán, Kubu, Grónsko, dokonce sebere Britům Falklandy a předá je Argentině, kterou vede jeho přítel Javier Milei, ale za to oba umožní Číně, aby si s Tchaj-wanem dělala, co chce.
Každý region světa se na výše zmíněné konflikty dívá vlastním prizmatem, ale z hlediska globálního významu nejméně důležitá i nejméně nebezpečná válka se odehrává na Ukrajině, přestože její materiální a lidské oběti jsou obrovské, což je paradox, ale je tomu tak. Bohužel, je to jen další epizoda v mnoha set let trvajícím seriálu o tom, jak ruské impérium bojuje o vliv s mocností, která aktuálně dominuje v Evropě.
Význam konfliktu Tchaj-wanu s Čínou se ztrácí vedle boje o benzinovou pumpu světa, který se nachází na Blízkém východě. Válka o ostrov, kam Miloš Vystrčil tak rád jezdí, by se přímo týkala jen několika ne nevýznamných zemí (Japonsko, Jižní Korea a další), které – až na Severní Koreu – tvoří klub nepřátel Číny, na což analytici často zapomínají, když hřímají o neporazitelné armádě Pekingu.
|
Írán není Tchaj-wan. V tomto regionu nejde jen o blokování Číny před ovládnutím okolního moře a o výrobu čipů. Na Blízkém východě se střetávají tři kontinenty, dva oceány, zde je ropa, zemní plyn, hnojiva, státy s atomovou bombou a globální obchodní trasy (Hormuzský průliv či Suezský průplav). Otázka je, kdy to v Bruselu pochopí.