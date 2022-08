Problémy STAN zařídil Chemický Alí Andrej Babiš

Názor

Zemanův bungalov v Lánech je hotový, hlásají zpravodajské titulky – a já tiše pláču do žlabu. Jak si p. t. čtenářstvo jistě všimlo, o hlavě státu se tu píše co nejméně, pokud možno vůbec. Žurnalistika zaměřená na fakta má obvykle nulový průnik s divadlem, které hlava státu předvádí, a pohoršovat se nad jejími verbálními provokacemi nebo si na jeho lidovém humoru brousit intelektuální drápky – děkujeme, to ponecháme jiným.