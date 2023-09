Co se stalo? Na první pohled je vysvětlení jednoduché. Ekonomiku jsme si výrazně sami poškodili v průběhu covidových uzávěr a navíc jsme těmito opatřeními ani nezachránili tolik životů, kolik by šlo. Prostě „best in covid“. Podniky se z toho dosud nevzpamatovaly. Pak přišla kvůli vysokým cenám energií inflace, což zvýšilo ceny, ale ne mzdy a platy, takže lidé neutrácejí a ekonomika neroste. K tomu je třeba přidat odliv dividend a zisků do zahraničí, takže chybí investice.