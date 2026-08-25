Proč čtu diskuse na sítích? Protože tam občas najdu i jiný než většinový názor

Dlouhodobě totiž sleduji veřejnoprávní media a ještě si pamatuji, kolik vysílacího času věnovala Česká televize podezřelé minulosti někdejšího vedoucího Zemanovy prezidentské kanceláře. Jeden čas to dokonce vypadalo, že si zřídila v Osvětimanech, kde vlastní Zemanův muž lyžařský areál, něco jako filiální redakci, aby tam mohla mapovat celou sérii vyšetřování.
Divák, který nepochopil, že na hradě úřaduje zločinec, se díval málo. Nebo nedbale. Zpráva, že to s tou zločinností nebude tak horké, se objevila v televizi v neskonale skromnějším formátu v době, kdy už není moc zajímavá, protože Zemana s jeho Mynářem vystřídali na veřejné scéně jiní. Teď si mainstream zasedl pro změnu na Klempíře.
S výrazem „zasednout si“ jsem se setkávala hlavně ve školních letech. „Učitelka si na mě zasedla,“ hájil se mladší bratr, kdykoli přinesl další poznámku v žákovské knížce. Našim se jeho vysvětlení nezdálo, ale když kluk paní učitelku rozčílil natolik, že ho skopla se schodů, začali jednat a vyjednali výměnu. Nikoliv učitelky, nýbrž žáků.
Bratr šel z béčka do áčka a v opačném směru se přesunul žák, který měl pocit, že si na něj zasedla zase áčková třídní. Kupodivu problémy ustaly, což by mohlo teorii o zasednutí potvrzovat.
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Přejít z béčka do áčka bývá přitom někdy riziko. Zejména v politice. Pokud působíte třeba v obecním zastupitelstvu, ještě vám může leccos projít, ale běda, když se vyšvihnete výš, nedej pánbůh v nesprávné partě.
Hodně špatného teď slýchám o Motoristech, tedy o straně, co se překvapivě probojovala do parlamentu, ocitla se i ve vládní koalici, ale moc se nelíbí prezidentu Pavlovi. Ani veřejnoprávní média (to se pozná) je zrovna nemilují. Na sítích to pak schytá i ten, kdo se ukáže s motoristickým ministrem kultury na jedné fotce. Zrovna nedávno jsem narazila na jednu z diskusí a některé tamní nadávky jsem ani neznala.
Ale padl mi do oka taky příspěvek Dušana S., v němž se píše: „… Ota Klempíř byl až do okamžiku oznámení kandidatury jeden z nejoblíbenějších hudebníků v zemi. A troufnu si tvrdit, že nikoliv u voličů SPD a lidí poslouchajících Ortel, ale u těch druhých. To, že má škraloup z minulosti, ke kterému se už před lety přiznal, se všeobecně vědělo. Nevadilo to, když dělal kampaně pro ty správné strany. Nevadilo to, když chodil komentovat politiku do televize. Naopak, byl to pro všechny ten vtipný, lehce sarkastický umělec. Ale jakmile do politiky vstoupil, stal se z něj zkurvený estébák a neschopná debilní svině. PRAKTICKY NACISTA! Lusknutím prstu…“
Myslím, že procházím debaty na sítích jen proto, že tam občas najdu i trochu jiný než většinový názor.