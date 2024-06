Proč Němci odmítli Zelené a volili AfD. Lidé pro ně často hlasovali z trucu

Zásadněji působí rétorika odrážející neurózu u politiků i v médiích. Působí dojmem, jako by se establishment pokoušel zabránit zhroucení svého světa, leč používá právě ty zbraně i argumenty, kterými ten svět sám podřezával. Předseda unijních lidovců Manfred Weber děkoval voličům za to, že lidovecká frakce v EP opět zvítězila: „Teď je otázka, zda vytvoříme proevropskou většinu.“ To je pozoruhodné.

Dovolává-li se někdo proevropské většiny na půdě Evropského parlamentu, znamená to, že jiné postoje či názory nálepkuje jako protievropské, ač jejich nositelé v Evropě žijí, fungují nic proti ní nemají. Právě toto – pocit, že establishment z nich dělá nesvéprávné dezoláty a blby – dráždí mnohé, kteří pak z trucu hlasují pro AfD. Jak to říká titulek na webu Die Welt: Antievropané triumfují, protože Evropa nenachází odpovědi.

Establishment razil nepolitickou politiku (Merkelové alternativlos se stalo paslovem roku). Věnoval-li se ideovému nálepkování více než hledání odpovědí na to, co společnost trápí, neměl by se divit. Volby dopadly přesně podle toho, co zjistila v dubnu publikovaná studie Mládež v Německu. Včetně toho, že AfD se uchytila na druhém místě.