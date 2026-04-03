Proč prohráváme s antivaxery? Protože se lékaři chovají hloupě a povýšeně

V úterý se zástupci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, samozřejmě ve veřejném zájmu, pustili do politiků, že prý nemají mluvit do očkování. Lze pochopit odpor a nechuť k politikům SPD, kteří zpochybňují vědecká fakta a zkušenosti mnoha desítek let systematické vakcinace. Nicméně politikům nelze zakazovat debatu, a to k žádnému tématu. Kde se asi vzala Národní očkovací strategie?
Vyhlásili ji politici, představitelé minulé vlády a ministr zdravotnictví současné vlády Adam Vojtěch se za ni postavil, v okamžiku, kdy na ni SPD útočila. Poněkud pošetilé snahy vakcinologů utnout debatu dostaly vzápětí ránu z nečekané strany, ve středu totiž vzniklo sdružení s názvem Odborná společnost lidských práv v biomedicíně, které si klade za cíl zrušit v České republice povinné očkování a další vybrané léčebné metody. V čele stojí brněnský imunolog Vojtěch Thon. Zde jsou argumenty o nekvalifikovaných politicích najednou k ničemu.
Co s tím? Pokud budeme chtít zachovat očkování a udržet proočkovanost populace, budou se muset lékaři s veřejností trpělivě bavit, vysvětlovat, dokládat a poukazovat na lživé a nepodložené teze antivaxerů. Též by měli spolupracovat s politiky, ti rozumní totiž určitě podobné snahy podpoří. Ale pozor, cestou zákazů se nikam nedostaneme. Zákazy jsou k ničemu, což se ostatně ukázalo již v době covidu, kdy se oficiálně měli vyjadřovat k epidemii jen odborníci, avšak tenhle zákaz nerespektovali ani sami lékaři.
Za prvé, šíření jakýchkoli názorů dnes zabránit nelze, a za druhé z někoho, koho bychom s nejlepšími úmysly umlčovali, se stane obratem mučedník a spousta spolubližních mu bude věřit daleko víc než celé České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Bez okřikování a arogance
To je bohužel realita, se kterou nehneme. Nežijeme v racionální době, technooptimismus a důvěru ve vědecký pokrok, jež byly v minulém století všeobecně sdílenými východisky, zničily sociální sítě ve spolupráci se spikleneckými teoriemi a hybridní válkou. V tom je role obhájců očkování těžká, protože se nesmějí uchylovat k účelovým lžím a manipulacím jako antivaxeři.
Na druhé straně, s demaskováním podobných sdružení by mohl paradoxně pomoci Tomio Okamura a jeho tažení proti neziskovkám, pokud by se totiž ukázalo, že podobné „svobodomyslné“ organizace dostávají peníze z Moskvy, bylo by mnohem jednodušší je připravit o vliv.
Náš dětinský premiér Babiš sice v bláhové snaze ušetřit škrtl fiktivních sto milionů na vakcinační kampaň, ale koalici se šílenci z SPD si vyžere, i kdyby jim podlézal tisíckrát intenzivněji. A propos, kdyby byl Babiš rozeným politikem, poštve na tuhle partu Motoristy, ti jsou zastánci racionálních metod, a tedy nejsou antivaxery, navíc se moc rádi s každým do krve pohádají, možná by spolek Tomia Okamury uštěkali.
Braňme se přílivu iracionality, zpochybňování medicíny, ale dělejme to bez okřikování a arogance, tou nikoho nepřesvědčíme.