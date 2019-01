PROCHÁZKA: Hodný ministr. Setrvání ministra Ťoka závisí na předpovědi počasí

PRAHA Naposledy ve čtvrtek se Andrej Babiš nechal slyšet, že se patrně sejde (anebo také možná vůbec ne...) s prezidentem Milošem Zemanem, aby prodiskutovali variantu, podle níž by se případně poněkud obměnila prezenční listina ve Strakově akademii – to jest, kdo ze současných ministrů by šel z kola ven.

Horkým adeptem na tuto změnu je šéf resortu dopravy. Kdo by se případně stal majitelem nové vstupní legitimace, to ale zatím není jasné. Ti, kdo se líbí Jaroslavu Faltýnkovi, se pro změnu zase vůbec nezamlouvají premiérovi.



Andrej Babiš totiž prozatím drží Dana Ťoka velmi zdatně nad vodou, přestože ne všechny jeho počiny a výsledky jsou (řečeno kulantně) právě z říše politických snů. Ale jsou zde patrně i jiná aktiva. Například, že ministr dopravy je dle premiérova opakovaného vyjádření hodný člověk, ale bohužel také hodný ministr, který ovšem alespoň nekrade (doufejme, že u ostatních ministrů je tomu nejinak, i když to premiér nezdůrazňuje...). Na místě „vládního jelimánka“ Ťoka by Andrej Babiš nepochybně v mnohém přitvrdil a těžko se mu divit.

Dan Ťok jako hodný ministr jednou ustoupí krajům a obcím, podruhé Ředitelství silnic a dálnic ČR, potřetí ekologům a počtvrté svým podřízeným (i když odvolání náměstka už také zvládl). Hodnoceno například podle (pro politiky a to znamená i pro voliče, tedy nakonec potažmo pro nás všechny) dosti klíčového indikátoru – to jest podle délky vystavěných kilometrů dálnice například za loňský rok, zde Dan Ťok opravdu nepatří právě k rekordmanům. Nebýt čtyřkilometrového dálničního obchvatu, za posledních 12 měsíců by na jeho kontě svítila jedna veliká nula.



Známý a médii opakovaně citovaný podzimní výrok Dana Ťoka, v němž lakonicky poznamenal, jak je rád, že alespoň není odpovědný za dopravu v Praze, je jistě zajímavým bonmotem, ale pochybuji, že by tím uklidnil své kritiky. Jenomže v těchto dnech sněží i v Praze a což teprve na naší oblíbené dálnici D1. Aktuálně tedy musí ministra zajímat aspekty povícero meteorologického charakteru. Zatím je to hluboká brázda nízkého tlaku. Počkáme si, jaký bude tlak na samotného pana ministra. Pokud by se na dálnici opakovala megakolizní situace podobná té z poloviny prosince, premiér by asi dlouho neváhal. Příliš hlubokou brázdu v resortu dopravy se panu Ťokovi zatím vyorat nezdařilo. Tak jen aby se mezi kolegy v brzku neříkalo: A takový to byl hodný člověk!