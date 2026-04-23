Večerková prohibice ministra Vojtěcha. Jak bychom s takovým zákonem žili?

„Podporuji kroky, které vedou ke snížení nadměrné konzumace alkoholu,“ uvedl Vojtěch před pár dny pro MF DNES.
Myslím, že by to byl třetí nejblbější zákon v Česku po omezení prodejní doby ve velkých supermarketech o některých svátcích a po některých nařízeních, která platila za koronaviru.
|
A nejlépe ona blbost vyjde najevo, když si představíme, jak by to asi vypadalo a jak bychom s takovým zákonem žili.
Takže: notorici by se samozřejmě museli předzásobit. A předzásobili by se, aby tuto prohibiční hodinku (zajímavé je, že nikdo neuvádí, do kolika hodin ráno by to platilo – do šesti, nebo zase až do devíti?) překonali. S nadsázkou řečeno: jako vláda doporučuje občanům mít na 72 hodin zásobu balené vody, fazolí a svíček, tak si vedle plechovek s fazolemi lidé nastaví minimálně stejně dlouhou řadu plechovek s pivem.
Podstatnější samozřejmě je, že Vietnamci z večerky „Vojtěchovu prohibici“ nejspíš napadnou u Ústavního soudu jako zjevnou diskriminaci. To by vedlo k tomu, že by se pak asi musely regály s alkoholem zakrývat nějakou roletou i supermarkety jako za již zmíněného koronaviru nepotravinářské zboží.
Místo zákazů trpělivá osvěta
A jedeme dál – hospody. Odjakživa se tam chodilo pro pivo do džbánku, a to i po deváté hodině, bude i tohle zakázané? A bude hospoda mít zakázáno taky prodávat ven lahve, nebo je bude muset štamgast povinně vypít před prahem? A co když plechovku přelije do toho džbánku? Člověk vymyslí mnoho sporných momentů.
|
A co služby typu Košík a Rohlík, abychom byli důslední? Když bude večerka mít alkoholový zákaz, objednají si lidi dovoz, a když bude mít zákaz i Rohlík a Košík, bude to docela legrace. Když bude kolona na silnici a kurýr s dodávkou přijede ke klientovi ve 21:07 místo ve 20:55, bude muset alkohol vyndat z tašek a nechat si jej v autě? „Tady máte mléko, pane, je zdravé,“ bude uklidňovat zákazníka.
A benzinové pumpy jsou vůbec zajímavý problém. „Přece nechceme, aby si řidiči na benzinkách kupovali chlast,“ řekl sugestivně bývalý politik Pavel Bém v nedávném rozhovoru pro MF DNES. A proč by si ho tam nemohli koupit? Zákon jim zakazuje ho pít před jízdou, což nikdo nezpochybňuje, ani já.
|
Na benzinové pumpě je samozřejmě alkohol dostupný – a všichni to víme – prostě proto, že když vám při pařbě o půlnoci dojde pivo, je obvykle vylosován nějaký „šťastlivec“, který dojde na nejbližší pumpu a pořídí pár předražených plechovek. Byl jsem tam pro ně párkrát v životě a nemyslím, že bych byl blíž alkoholismu než třeba ve dvě odpoledne. Alkohol je celou noc na pumpě dostupný stejně jako kondom, čokoládová tyčinka a tažné lano prostě proto, že se v tuto hodinu tyto věci mohou (nejen) posádce vozu hodit.
A jak tedy snížit „nadměrnou konzumaci“, když použiji Vojtěchova slova? Trpělivě vysvětlovat, že kdo to s chlastem přehnání, přijde o rodinu, peníze a brzy umře. Neexistují jednoduchá řešení.