Večerková prohibice ministra Vojtěcha. Jak bychom s takovým zákonem žili?

Jakub Pokorný
Glosa   9:00
Zdravím tímto pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a doporučuji mu, aby si nekazil nadějnou politickou kariéru dost pochybným návrhem na omezení prodeje alkoholu. Ministr Vojtěch totiž na základě návrhu protidrogového koordinátora Pavla Béma uvažuje zakázat prodej alkoholu po deváté hodině večerní „na vybraných místech“. Těmi vybranými místy by měly být večerky a benzinové pumpy.
Ministr zdravotnicí Adam Vojtěch na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Podporuji kroky, které vedou ke snížení nadměrné konzumace alkoholu,“ uvedl Vojtěch před pár dny pro MF DNES.

Myslím, že by to byl třetí nejblbější zákon v Česku po omezení prodejní doby ve velkých supermarketech o některých svátcích a po některých nařízeních, která platila za koronaviru.

A nejlépe ona blbost vyjde najevo, když si představíme, jak by to asi vypadalo a jak bychom s takovým zákonem žili.

Takže: notorici by se samozřejmě museli předzásobit. A předzásobili by se, aby tuto prohibiční hodinku (zajímavé je, že nikdo neuvádí, do kolika hodin ráno by to platilo – do šesti, nebo zase až do devíti?) překonali. S nadsázkou řečeno: jako vláda doporučuje občanům mít na 72 hodin zásobu balené vody, fazolí a svíček, tak si vedle plechovek s fazolemi lidé nastaví minimálně stejně dlouhou řadu plechovek s pivem.

Podstatnější samozřejmě je, že Vietnamci z večerky „Vojtěchovu prohibici“ nejspíš napadnou u Ústavního soudu jako zjevnou diskriminaci. To by vedlo k tomu, že by se pak asi musely regály s alkoholem zakrývat nějakou roletou i supermarkety jako za již zmíněného koronaviru nepotravinářské zboží.

Místo zákazů trpělivá osvěta

A jedeme dál – hospody. Odjakživa se tam chodilo pro pivo do džbánku, a to i po deváté hodině, bude i tohle zakázané? A bude hospoda mít zakázáno taky prodávat ven lahve, nebo je bude muset štamgast povinně vypít před prahem? A co když plechovku přelije do toho džbánku? Člověk vymyslí mnoho sporných momentů.

A co služby typu Košík a Rohlík, abychom byli důslední? Když bude večerka mít alkoholový zákaz, objednají si lidi dovoz, a když bude mít zákaz i Rohlík a Košík, bude to docela legrace. Když bude kolona na silnici a kurýr s dodávkou přijede ke klientovi ve 21:07 místo ve 20:55, bude muset alkohol vyndat z tašek a nechat si jej v autě? „Tady máte mléko, pane, je zdravé,“ bude uklidňovat zákazníka.

A benzinové pumpy jsou vůbec zajímavý problém. „Přece nechceme, aby si řidiči na benzinkách kupovali chlast,“ řekl sugestivně bývalý politik Pavel Bém v nedávném rozhovoru pro MF DNES. A proč by si ho tam nemohli koupit? Zákon jim zakazuje ho pít před jízdou, což nikdo nezpochybňuje, ani já.

Na benzinové pumpě je samozřejmě alkohol dostupný – a všichni to víme – prostě proto, že když vám při pařbě o půlnoci dojde pivo, je obvykle vylosován nějaký „šťastlivec“, který dojde na nejbližší pumpu a pořídí pár předražených plechovek. Byl jsem tam pro ně párkrát v životě a nemyslím, že bych byl blíž alkoholismu než třeba ve dvě odpoledne. Alkohol je celou noc na pumpě dostupný stejně jako kondom, čokoládová tyčinka a tažné lano prostě proto, že se v tuto hodinu tyto věci mohou (nejen) posádce vozu hodit.

A jak tedy snížit „nadměrnou konzumaci“, když použiji Vojtěchova slova? Trpělivě vysvětlovat, že kdo to s chlastem přehnání, přijde o rodinu, peníze a brzy umře. Neexistují jednoduchá řešení.

