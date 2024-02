Fet pro mladistvé ve slevě. Lze čekat, že se předzásobují

Můžeme-li věřit protidrogovému koordinátorovi Jindřichu Vobořilovi, nemá moc smyslu látku zakazovat, protože výrobci a distributoři vzápětí vrhnou na trh jinou, třeba i účinnější.

Pokud není řešením zákaz, už vůbec jím není nečinnost. Stát by si měl umět vynutit na prodejcích, komu smějí podobné substance prodávat a kde. Není-li toho erár schopen, pak nemá vůbec cenu s drogami bojovat.

Má-li koalice jasno v tom, že nechce prosazovat prohibitivní a kriminalizační protidrogovou politiku, nemělo by jí činit potíž držet krok s výrobci a distributory při ochraně dětí. Obchodníci jsou totiž drzí jen do té míry, do jaké je stát bezzubý či lhostejný.

Hodlají-li politici nad situací jen ex post mudrovat, pak jsou odsouzeni k tomu, že budou využiti i v marketingu dealerů.