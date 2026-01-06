Když poslance lapají, pěkně jim zpívají. Lze programovým prohlášením vlád věřit?

Chcete příklad? V kapitole Vzdělávání stojí: „postupně znovu navýšíme výdaje na vzdělávání až k průměru zemí OECD“. To je jasný a kontrolovatelný závazek, minulá vláda se schovávala za průhlednou lež, že výdaje na školství a vědu neustále stoupají, což byla nominálně pravda, ale při kumulované inflaci přesahující 30 procent žádný kumšt, podíl na HDP u těchto výdajů však klesal.
Platí vyřčený závazek pro školství též pro vědu? Nelze to určit, v kapitole Věda, výzkum, inovace je vepsán mnohomluvný slib: „Významně navýšíme výdaje na vědu, výzkum a inovace, protože právě ony představují klíčový motor hospodářského růstu a konkurenceschopnosti země.“ Jak si každý všimne, znamenat to může cokoli a i sebenepatrnější navýšení může být interpretováno jako „výrazné“.
Česko může být lepší místo pro život, řekl Babiš. Nezvýšíme daně, slibuje vláda
Hezky je vidět i to, jak se vláda z některých slibů „vybrušuje“ v kapitole Hospodářství, průmysl a energetika: „V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy“. Vnímáte rozdíl mezi nikdy nezavedeme a jsme připraveni neimplementovat?
Slibem nezarmoutíš
Samozřejmě i programové prohlášení vlády obsahuje mnoho konkrétních závazků, je to však závislé na resortu. Někteří ministři jsou připraveni a jejich kapitola je plná konkrétních slibů, což platí o ministerstvu dopravy či zdravotnictví. Mimochodem, priority dopravy se téměř do puntíku shodují s prioritami předešlé vlády. Zásadní jsou liniové stavby a naším nejvyšším zájmem má být zalití krajiny betonem.
Jinde jsou konkrétní sliby spíš obecnou vějičkou, například v kapitole Kultura čteme: „Dokončíme rekonstrukci Nové scény Národního divadla v Praze. Podpoříme výstavbu budovy Vltavské filharmonie v Praze. Podpoříme například rekonstrukci Invalidovny Národního památkového ústavu, výstavbu nového depozitáře a výstavních prostor Národní galerie Praha–Jinonice, vybudování nového depozitáře Národní knihovny České republiky, rekonstrukci a obnovu areálu Ústředí lidové umělecké výroby a dokončení Janáčkova kulturního centra v Brně.“ Všimněte si, kolikrát zazní sloveso podpoříme, které je též dost nezávazné a u některých staveb stát nemá hlavní slovo, případně se ještě nestaví, ale slibem nezarmoutíš.
V této kapitole stojí též černé na bílém zrušení rozhlasových a televizních koncesionářských poplatků s dodatkem: „Na základě analýz připravíme další legislativní změny, které povedou k aktualizaci definování veřejnoprávní služby, efektivnějšímu využívání zdrojů a odstranění duplicitních nákladů.“ Což klidně může znamenat sloučení veřejnoprávního rozhlasu a televize, ale to, podle dosavadních prohlášení, prý není v plánu.
Ale nechme spekulací, na čem kabinetu záleží? Na tichém víně. Tento svatý grál zemědělské politiky zůstane nezdaněn a naše země se může vydat k lepším zítřkům.
Stejně tak vláda podpoří investiční nemovitostní horečku, protože: „Zastavíme automatické valorizace daně z nemovitostí prostřednictvím inflačních koeficientů.“ Ano, v mezinárodním srovnání velmi nízká daň z nemovitostí ještě více podpoří nedostupnost nemovitostí. Investiční byty se budou stále vyplácet i prázdné. Spoustu čtenářů rozzuří například kapitola o životním prostředí nebo slibovaná opatření namířená vůči neziskovkám, ale v komentáři nelze vyjmenovat vše.
Důvod k nadšení, či znechucení? Jak je libo
Na dokumentu je nejmarkantnější absence odpovědi na otázky ekonomů, kteří se táží, kde na to vláda vezme. V jedné kapitole prohlášení říká, že „veřejné finance České republiky budeme udržovat blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí 3 procent deficitu požadované Paktem stability a růstu. Díky masivním investicím do dlouhodobého ekonomického růstu, důslednému naplňování hospodářské strategie a úsporám v provozu státu dosáhneme postupného snižování deficitu veřejných financí.“
Končí éra sedmi hubených let. Mohlo by jít o docela dobrý rok
Avšak zároveň se to hemží sliby jako: „Zavazujeme se nezvyšovat žádné daně. Naopak zastavíme zvyšování vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ, které tak zůstane na 35 procentech průměrné mzdy. Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent, abychom podpořili podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst. Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu….“.
Ke slibům v téhle kapitole můžete přičíst i spoustu dalších, třeba návrat k 75procentní slevě na dopravu pro studenty a důchodce, nově dotované hypotéky na první bydlení pro mladé…
Příznivci vlády budou četbou nadšeni, její odpůrci znechuceni, střízlivě vzato to však není až tak odlišné od dob minulých. Kdyby se vládě povedlo prosadit polovinu záměrů, bude to kolosální úspěch, bez ohledu na realitu se ale dočkáme variací na řeči o plnění na 93 procent, jen bez brněnského přízvuku.