Rýsují se třecí plochy mezi nastupující vládou a podnikateli. Například důchody a euro

Programové prohlášení koalice, která chce sestavit novou vládu, působí na první pohled propodnikatelsky. Mluví se v něm několikrát o podpoře růstu, o zjednodušení podmínek pro podnikání, o inovacích, které mají táhnout ekonomiku kupředu. Není to překvapivé. Největší stranu budoucí vládní sestavy, hnutí ANO, vede velkopodnikatel Andrej Babiš. Sekundují mu Motoristé, kteří navazují na klausovskou chválu volného trhu. A ani SPD, třetí do party, rozhodně není proti byznysu. Tedy pokud je ten byznys český.
Podnikatelé by se tedy měli radovat. Jenže nevýskají. A to přesto, že tvůrci programového prohlášení si zjevně vypůjčili nemálo nápadů přímo z dokumentů podnikatelských svazů či sdružení. Včetně spolku Druhá ekonomická transformace, jehož členové mají blíž k jiným politickým stranám než k nastupující vládě. Jenže optimismus se nedostavuje.

Neudržitelná kombinace. Ekonomický program chystané vlády je rozumný jen zčásti

Ukázal to i rozhovor prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v Českém rozhlase. Rafaj sice ocenil, že vláda slibuje levnější elektřinu, ale pak dodal, že v navrhované podobě to bude pro stát velmi drahé. Stejně skeptický je průmysl i k tomu, že vláda nechce zvyšovat důchodový věk. Další gesto, které vypadá hezky, ale zaplatí se ze státní kasy. A stát, jak známo, žádné vlastní peníze nemá. Má jen ty, které vybere od lidí a firem. Jinými slovy, dnešní vyšší výdaje a navíc plánované snižování daní nakonec zítra přinese o to vyšší daně.

Sliby chyby

Byznys zjevně pochybuje i o tom, že se opravdu podaří zabránit zavedení nových emisních povolenek, jak slibuje vznikající vláda. Nechce ani plošné rušení opatření Green Dealu. Způsobilo by to otřesy, a ty nemají podnikatelé plánující investice na léta dopředu rádi. Navíc se firmám nelíbí ani tažení proti možnému zavedení eura a trvání na české koruně a hotovosti. Je to věc minulosti. Jak poznamenal Rafaj, něco jako právo jezdit po dálnici s koňským povozem.

Emisní povolenky se v Česku odtrhly od reality. Stává se z nich výhradně politikum

Navíc je tu otázka, co z těchto plánů nakonec vláda splní. Předchozí kabinet také podnikatelům nasliboval hory doly a výsledek byl velmi chabý. Například radikální osekání byrokracie bylo nakonec minimální. U Babišovy vlády to může být stejně. Navíc slíbené snížení cen elektřiny či odpor vůči emisním povolenkám asi narazí na realitu, zato nezvyšování důchodového věku či odmítání eura půjde snadno. Nakonec by to mohlo dopadnout tak, že co by průmyslu pomohlo, se neudělá, a to, co se podstatné části podnikatelů nelíbí, vláda zavede.

