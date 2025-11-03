Babišova, Macinkova a Okamurova těšínská jablíčka, vládní programové prohlášení bez překvapení

Zároveň zůstává záhadou, kde na rozsáhlý výdajový program vláda sežene peníze, když hodlá současně být rozpočtově zdrženlivá. Slib v kapitole finance a hospodaření státu je jednoznačný: „Veřejné finance České republiky budeme udržovat blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí 3 % deficitu požadované Paktem stability a růstu… dosáhneme postupného snižování deficitu veřejných financí. V delším horizontu pak i fakticky vyrovnaného či přebytkového hospodaření státu, podobně jako v letech 2016–2019.“
Jenže jak se tohle rýmuje s návratem valorizace důchodů na dobu před změnou za Fialovy vlády, s placením poplatků za obnovitelné zdroje energií státem a nikoli občany (jak je tomu dosud), snížením daní podnikatelům a rodinám a koneckonců i výkupem minoritního podílu v ČEZ? Vláda už nyní musí vědět, že jí čeká dilema, zda se nezadlužovat, nebo plnit sliby. Myslet si, že veřejné rozpočty vytrhne nová generace EET a potírání šedé ekonomiky a důslednější výběr daní, je pošetilé.
Ale zároveň je to stále otevřená otázka, protože slíbit můžete každému, vojákům, policistům, hasičům, učitelům, důchodcům, studentům, rodinám i živnostníkům, ale nakonec se budete rozhodovat podle možností. Někteří ekonomové věští rozpočtový armagedon, nicméně ten nenastal ani při minulých vládách, v nichž figuroval Andrej Babiš (přinejmenším do vypuknutí covidu), ať už jako ministr financí či premiér. Ostatně k „Babišovým“ rozpočtům z let 2016 až 2019 se program vztahuje jako k ideálu.
Bez referenda o EU a NATO
Politicky není v programu též nic překvapivého, v otázce zákona o obecném referendu je SPD v koutě a bezmocná, programové prohlášení totiž říká: „Připravíme zákon o celostátním referendu, aby o klíčových otázkách veřejného zájmu mohli občané rozhodovat přímo. Zároveň jasně stanovíme, že členství České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci nebude předmětem referenda.“ Ono je totiž nepředstavitelné, že by bez podobné pojistky prošel zákon oběma parlamentními komorami.
|
Neudržitelná kombinace. Ekonomický program chystané vlády je rozumný jen zčásti
V zahraniční politice se též neobjevují překvapení, k závazkům Česka se vláda hlásí, též k obraně spojenců, co však odmítá, je přijetí eura nebo zrušení principu jednomyslnosti při rozhodování EU. Vláda hodlá též odmítat další přesun pravomocí do Bruselu. Nic z toho nás nemůže překvapit, stejně jako odpor k migračnímu paktu a emisním povolenkám ETS2.
Úsměvná je pro mnohé z nás kapitola dopravy, která je de facto vyčerpávajícím výčtem nově chystaných dálnic, takový by podepsala i kolice odcházející. Pamětník mého ražení se může pochechtávat nad slibem rychlodráhy na letiště do roku 2029. Revoluce se nekoná, v dopravě vidíme čistou kontinuitu.
V oblasti vnitřní bezpečnosti se ale nastupující vláda jasně distancuje od své předchůdkyně: „Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani ‚velkým bratrem‘. Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.“ To je obrat o sto osmdesát stupňů, minulá vláda vypínala weby a bojovala proti dezinformacím. Mimochodem toto programové prohlášení se o nich ani nezmiňuje. Jen v kapitolce obrana je věta: „Zkvalitníme strategickou komunikaci Ministerstva obrany s veřejností na všech úrovních.“ To věru nebude těžké.
Neomylný erár
Zajímavá debata nás čeká nad veřejnoprávními médii, jejich hospodaření by měl kontrolovat NKÚ a podle slibu chce koalice zrušit placení rozhlasových a televizních poplatků občany a hradit je ze státního rozpočtu. Než se začne někdo rozčilovat nad tímto „strašným“ plánem, připomeňme mu, že podobný krok chystá polská vláda a ta je přeci „pokroková“. Bouřlivou diskusi můžeme čekat okolo debaty o aktuálním definování veřejnoprávnosti.
|
DOKUMENT: Programové prohlášení vlády Andreje Babiše
Stejnou (ne-li větší) při vyvolá vládní záměr zatočit s neziskovými organizacemi. Nejprve si vláda vezme na paškál ty „politické“: „Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.“
Podobně radikální chce být vláda vůči ekologickým organizacím: „Zastavíme dotace pro neziskové organizace, které blokují rozvoj a investice. Zásadní revizí projde i financování ekologických iniciativ z veřejných prostředků.“ Nastupující vládní většina si patrně nedovede představit, že žaloba nezávislé organizace proti státu může být vedena dobrými úmysly a může dokonce poukazovat na chybu v činnosti státu nebo na opomenutí. Zdá se, že nová garnitura má erár za neomylný, takže soudy se zaručeně nudit nebudou.
Co nejlépe charakterizuje nastupující vládu? Asi preambule programového prohlášení, hemží se to tu výrazy jako důvěra, odpovědnost, jistota, sociální soudržnost, zkrátka stát nemá být něco jako nezávislý pozorovatel, ale entita, která cítí odpovědnost za životní podmínky občanů. Zda to náhodou nejsou jen kulaté řečičky, teprve uvidíme.