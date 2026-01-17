Regiony, jež bývají kulisou předvolebních návštěv a na které se v programovém prohlášení zapomnělo

Z programového prohlášení nové vlády se člověk dozví mnohé – co všechno je prioritou, kam potečou peníze a čemu se bude věnovat „maximální pozornost“. O to víc pak zaujme, co v něm není. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj se zřejmě do budoucnosti Česka nějak nevešly. Možná chyba editora, možná strategické mlčení. Anebo prostě staré dobré „ono se to nějak vyřeší samo“.

Začíná schůze vlády, která mimo jiné projedná návrh programového prohlášení vlády a návrhy novel zákonů o silničním provozu a o podpoře bydlení.(5. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Přitom právě tyto regiony jsou učebnicovým příkladem toho, kde se láme chleba ekonomické a sociální transformace. Nikde jinde není tolik práce, která zmizela, tolik práce, která chybí, a tolik lidí, kteří by pracovat chtěli. Strukturální problémy, sociální deprivace, odliv mladých, slabá infrastruktura – zkrátka ideální místo, kde by stát mohl ukázat, že umí dělat víc než jen psát hezké strategie.

Regiony, které desítky let táhly průmysl této země, dnes slouží maximálně jako odstrašující příklad nebo kulisa pro předvolební návštěvy. Pomoc přichází roztříštěně, pomalu a často jen na papíře – zato řečí o „vyrovnávání regionálních rozdílů“ máme přebytek.

Je to škoda. Chceme ještě vlastně těmto regionům pomáhat a aspoň zastavit jejich ekonomický propad? Pozor: bez cílené, soustředěné a dlouhodobé pomoci těmto krajům nebude prosperovat ani zbytek republiky. Ignorovat je v programovém prohlášení není jen politická nepozornost, ale strategická chyba. Pokud má Česko růst jako celek, mělo by si konečně všimnout i míst, která už příliš dlouho přehlíží.

