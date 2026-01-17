Regiony, jež bývají kulisou předvolebních návštěv a na které se v programovém prohlášení zapomnělo

Přitom právě tyto regiony jsou učebnicovým příkladem toho, kde se láme chleba ekonomické a sociální transformace. Nikde jinde není tolik práce, která zmizela, tolik práce, která chybí, a tolik lidí, kteří by pracovat chtěli. Strukturální problémy, sociální deprivace, odliv mladých, slabá infrastruktura – zkrátka ideální místo, kde by stát mohl ukázat, že umí dělat víc než jen psát hezké strategie.
Když poslance lapají, pěkně jim zpívají. Lze programovým prohlášením vlád věřit?
Regiony, které desítky let táhly průmysl této země, dnes slouží maximálně jako odstrašující příklad nebo kulisa pro předvolební návštěvy. Pomoc přichází roztříštěně, pomalu a často jen na papíře – zato řečí o „vyrovnávání regionálních rozdílů“ máme přebytek.
DOKUMENT: Programové prohlášení vlády Andreje Babiše
Je to škoda. Chceme ještě vlastně těmto regionům pomáhat a aspoň zastavit jejich ekonomický propad? Pozor: bez cílené, soustředěné a dlouhodobé pomoci těmto krajům nebude prosperovat ani zbytek republiky. Ignorovat je v programovém prohlášení není jen politická nepozornost, ale strategická chyba. Pokud má Česko růst jako celek, mělo by si konečně všimnout i míst, která už příliš dlouho přehlíží.