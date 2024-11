Splněno na 93 procent! Fialův kabinet vládne skvěle, jen občané si toho nevšimli

Je zvláštní, že údajně neuvěřitelně úspěšná vláda je jednou z nejméně populárních v našich novodobých dějinách. Proč se to stalo? Jak je to možné? Proč se vláda, která má pocit, že splnila či splní skoro všechno, co si dala za úkol, neuspokojila ani podstatnou část vlastních voličů?

Ďábel se skrývá v detailu

Svým způsobem je podivný sám způsob prezentace vlády. Všichni víme, že ďábel sídlí v detailu, a kabinet jako by s námi nechtěl hrát poctivou hru. V rubrice splněno se totiž ocitly i sliby, ze kterých je splněno jen něco málo přes padesát procent, proto je číslice 93 spíš propagandistická a matoucí.

Co si má občan myslet o tom, že vláda zároveň prezentuje důchodovou reformu jako hotovou a zároveň jako prioritu do konce volebního období. To je tak těžké říci nahlas, že sněmovna normu schválila a čeká se na Senát a prezidenta, a že to bude nejspíš formalita? Příkladů lze najít víc, elektronickou občanku jsme u voleb použít nemohli, ale prý má fungovat příští rok. Je tedy splněno, nebo ne?

Premiér se chlubil platy učitelů, které mají prý naplnit slib o 130 procentech průměrné mzdy, zároveň „zapomněl“ na to, že nepedagogičtí pracovníci se ocitli ve vakuu a vláda si představuje, že tyto profese mají dotovat kraje ze svého. Rozpočtově odpovědná vláda se chlubí snížením procentního podílu deficitu státního rozpočtu na HDP a docela pochopitelně se naopak nechlubí tím, že v absolutních číslech zadluží Českou republiku více než vláda předchozí.

Na druhé straně se prsí absolutními čísly při prezentaci podpory vědy, ovšem opět zamlčuje, že v podílu k DPH dává současná vláda málo, méně než předcházející. Přičemž mezinárodní tabulky zohledňují právě procentní podíl vzhledem k DPH. Rozpočet na příští rok je prý skvělý, ale důrazně jej kritizuje prezidentův ekonomický poradce, který si jako jeden z mála troufl, ostatní experti se nechali umlčet členstvím ve vládních poradních orgánech.

Je vůbec zajímavé, jak vláda používá rekordní inflaci, která zuřila za jejího vládnutí, k tomu, aby zároveň mohla operovat absolutními čísly, z logiky věci rekordními, a zároveň fakticky ignorovala propad životní úrovně a reálných příjmů části společnosti. V souvislosti s vládním bilancováním není bez zajímavosti, že v tomto týdnu média referovala o tom, že si letos v Česku rekordně polepšili dolaroví milionáři, rozuměj lidé, jejichž majetek je vyčíslitelný v sumě nejméně milionu amerických dolarů. Že by konečně spokojená skupina voličů?

Ignorance reálných problémů

Je pochopitelné, že vláda se chce prezentovat pozitivně, avšak chce-li občany přesvědčit o tom, že ji zajímá, jak se lidem žije, neměli by její členové tak ostentativně ignorovat reálné problémy. Ministr zdravotnictví Válek se chlubí tím, že jsme světová špička v oblasti prevence. Jenže ani necekl o tom, že v řadě krajů je nedostatek lékařů a tedy nedostupná péče.

Ano, zároveň slibuje zákon, který umožní pacientům v příhraničí využívat služeb v cizině a pojišťovny je budou proplácet. To už se v malé míře děje v Moravskoslezském kraji. Je tohle dlouhodobé řešení, budou lidé jezdit za pediatry a zubaři do Polska, Německa či Rakouska masově? Nevíme, Vlastimil Válek o tom mlčí. Co si máme myslet o tom, že do parlamentu teprve míří čtyři jeho zdravotnické zákony, stihne to vláda parlamentem „protáhnout“?

Když mají ministři promluvit o tom, co se nepovedlo, alibisticky vystrkují pirátem Ivanem Bartošem zpackanou digitalizaci, jedině ministr zemědělství Výborný našel odvahu a mluvil o zanedbaných protipovodňových opatřeních, což je reálný problém a je dobré, když víme o některém z ministrů, že není sebestředný mimoň.

Na problematiku bydlení se při vládním bilancování dostalo jen ve formě nejvágnější, premiér tvrdil, že se udělalo nejvíce za poslední roky, ministr Výborný předstíral, že dotační program Nová zelená úsporám je řešením bydlení pro mladé rodiny.

Nikdo však ani slůvkem nezmínil rekordní počet rodin závislých na příspěvku na bydlení, nikdo se nezamyslel nad tím, jak to mnohé příjemce poznamenává psychicky. A už vůbec nikdo z ministrů se pak nevyslovil k perspektivě, zda je záměrem téhle garnitury, aby příspěvek na bydlení pobíralo co nejvíce rodin, nebo naopak udělá vše pro to, aby se situace zlepšila.

Nepoctivá hra

Vláda, která sama sebe líčí jako jedinou nepopulistickou možnost pro příští čtyři roky, s námi nehraje úplně poctivou hru, když částečně zamlčuje své neúspěchy. Na druhé straně to tak dělali všichni před nimi, všichni před nimi ovšem nelíčili normální střídání u moci jako apokalypsu.

Vládu čeká poslední rok u moci, záleží hlavně na ní, kolik toho ještě prosadí v parlamentu a nakolik se bude chovat v souladu se svými sliby. Už dnes ale víme, že máme v Petrovi Fialovi takovou brněnskou chytrou horákyni. Ta nám říká: všechno či skoro všechno jsem splnil a to, co jsem nesplnil, udělám v příštím volebním období, ve kterém vám chci vládnout úplně stejným způsobem jako doteď. A voliči pak mají věřit tomu, že se jim bude automaticky žít lépe.