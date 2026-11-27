U nás doma se nekorektně říká: „Takhle to dopadá, když se sejdou blbý s blbejma.“ Je to vskutku zvláštní, nešťastná a asi dost hloupá pravičačka, když se chlubí tím, jak si to vyřídila s LGBTQ+ komunitou tím, že ve hře střílela na vlajku. Rozstřílením symbolu, který nehlásá nic horšího než lásku k toleranci, se jeden zavděčí asi velmi specifickému publiku a tedy popularita tohoto počínání by byla omezena jen na podobně postižené jedince.
Jenže slovenští zástupci opoziční strany Progresivní Slovensko téhle paní skočili na špek a poskytli ji obrovskou publicitu, zejména v zahraničí. Trestní oznámení za šíření nenávisti zní sice ušlechtile, ale jak má být dotyčná potrestána? Pokutou? A jak ji má zaplatit, v herních penězích? Nebo jí má soud zakázat hrát hru? Tuhle konkrétní, anebo rovnou všechny? Nevíme, člověku se vybaví Enšpíglova jarmareční příhoda, kde si chce obchodník nechat zaplatit za to, že mu hrdina čichal k pečínce, což Enšpígl vyřeší tím, že mu zaplatí cinkáním zlaťáků.
Slovenští progresivní poslanci vlastně stojí na straně těch, kteří chtějí zakázat násilné počítačové hry. Nevidí totiž ve virtuálním násilí neškodný ventil, ale přípravu k reálné agresi. Ano, určitě se to tak ve výjimečných případech může projevit, ovšem ne z každého, kdo si rád virtuálně zastřílí, bude do roka a do dne hromadný vrah.
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Držíte-li v ruce kladivo, vidíte všechny problémy jako hřebíky. A v tom je možná největší úskalí akce dvou slovenských poslanců. Progresivní Slovensko má našlápnuto k vítězství v zářijových parlamentních volbách a hodil by se mu každý hlas, avšak počínání dvou moralistů může vzbuzovat dojem, že strana se chystá kriminalizovat i hnusné a nevkusné vtipy a to může lecjakého voliče odradit. A to nemluvíme o tom, jak toho propagandisticky využije potrefená Republika.
Návrat cenzury
Doufejme v moudrost slovenských soudů, protože úspěch trestního oznámení progresivních Slováků by mohl vyvolat vlnu žalob. Představte si, někdo hackne počítač nějakého politika a zjistí, že onen dobrý člověk v rámci nějaké herní střílečky vyvraždil policejní stanici, přejel čtyři nevinné chodce a zabil, či případně týral i nějaká nebohá zvířátka. Vždyť to je mnohem horší než střílet na jakoukoli vlajku! Jaký trest by si zasloužil? Pokutu pět milionů či vězení za genocidu virtuálních postaviček?
Přijetí podobné optiky znamená de facto návrat cenzury a v důsledku by znamenalo zákaz veškerých násilných počítačových her plus zákaz agresivních filmů a možná i textů (tedy i knih). Také by se mohlo uvažovat o zákazu výroby, distribuce a sledování pornografie, vždyť je to vlastně nevěra, když někdo sleduje porno. A co pornoherci, nejsou vlastně zneužíváni, vždyť jsou to lidé z masa a krve, těm by se mělo dostat přinejmenším stejné ochrany jako virtuálním postavičkám. Stanete-li se jednou strážcem morálky, vidíte za každým rohem inspiraci pro násilí a nepravosti a musíte tvrdě zasáhnout.
A na závěr kontrolní otázka. Podávali by představitelé Progresivního Slovenska nějaké trestní oznámení i v případě, že by někdo střílel na rudou vlajku coby staletý symbol mezinárodního dělnického hnutí?