Preventivní prohlídky? Možná by pomohla úplně primitivní finanční motivace

Pak je tady ovšem jedno obrovské ale. Co má pacient z návštěvy takového preventivního vyšetření? Někdo dobrý pocit, že si vědecky ověřil své železné zdraví, jiný to vidí tak, že jediné, co se může dovědět, je, že je nemocný, a dokud jej nic nebolí, je mu vše jedno, třetí se může bát falešné pozitivity.

Zkrátka, i objektivní a nepochybné dobro lze vnímat negativně. Pomohlo by něco zlomit tenhle psychický blok? Možná úplně primitivní finanční motivace, ta se totiž ukazuje jako mocná páka (nemusí jít o nějaké obří částky), leckdo změní své návyky s vidinou výhod ve zdravotních službách, jiný zase pod hrozbou nějaké sankce.

Potíž je v tom, že naše zákonodárství je zatíženo fikcí bezplatné zdravotní péče. Ta bezplatná pochopitelně není, ale definice bezplatnosti je jedním z faktorů, který brzdí finanční stimuly. Řízne do toho někdo?