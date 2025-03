Zpráva o budoucnosti unie. Ať se nám to líbí nebo ne, taky o tom, co čeká zbytek světa

Poslední slovo 20:00

Každý rok se touto dobou upře pozornost světa k projevu amerického prezidenta před oběma kongresovými komorami, kterému se říká Zpráva o stavu unie. Děje se tak od roku 1913. Do roku 1981 měli právě nastoupivší prezidenti volno, protože reportovat o stavu unie by musel ten předchozí, ale od zvolení Ronalda Reagana mluví i oni. Jde tudíž spíše o zprávu o budoucnosti unie a zároveň do určité míry i světa, protože unie je už víc než sto let jeho nejmocnější částí.