Máme se bát strachu? Proč se z běžných emocí dělá argument pro cestu k „jediné správné budoucnosti“

Zažili jsme to právě teď. A kdo ty projevy v televizi či na webu nechtěl poslouchat, stejně jim neunikl. Stačí otevřít jakékoliv noviny či web a už na vás vyskakují slogany typu: pozor na obchodníky se strachem; záměrně šířit pesimismus; lhát, podvádět a urážet nás; letošek jako rok rozhodnutí o zakotvení Česka na Západě…

Není vlastně až tak důležité, kdo konkrétně to říká. Koalice a opozice budí dojem, jako by na sebe navzájem čekaly. Jako by se těšily, že až jedni postraší, oni to vytočí ještě o level výše. Ve stylu: „Cože? My že prý strašíme? To přece straší a lžou oni, ti neschopní klauni.“