Chvála mlčení, chvála Markéty. A proč si pindíci nedají pokoj ani o Vánocích

Ani ty dlouhé vlasy (jak se Chlívek doslechl od kolegů), které jí měly ubrat na „protivnosti“ a přidat „ženskosti“, moc nepomáhají. Ale přesto ji teď bude Chlívek chválit: z plného srdce a bez jakékoli ironie. Za co? Za to, že nic neříká. Za to, že mlčí.

Ne, skutečně to není záludnost. Vůdce bezpochyby musí umět mluvit, ostatně výřečnost byla základní kvalifikací i severoamerických Indiánů. Ale také je třeba poznat chvíli, kdy nemám co říci, a kdy je třeba sklapnout. Markéta Pekarová Adamová to právě teď zvládá - na rozdíl od mnoha svých kolegů.

Za všechno může Miloš Zeman. Když se stal prvním přímo zvoleným českým prezidentem, rozhodl se přerušit anketu novoročních projevů a vrátit se k „vánočním poselstvím“ Tomáše Garrigue Masaryka. Nápad vcelku chvályhodný, bohužel Zeman je Zeman. Takže to, co nám následných deset let o svátcích přednášel, nebyla nikdy ani poselství, ani vánoční. Takřka vždy jsme dostali politický projev plný účtování s nepřáteli, někdy doplněný seznamem škůdců, jindy hrozbami pěstí. Prostě takový krásný sváteční eklhaft.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Aby škody nebylo málo, tak poražený finalista prezidentského duelu Karel Schwarzenberg se rozhodl Zemanův projev „vyvážit“. Úmysl nebyl úplně špatný, nadhledem a možná humorem vybalancovat spíše zlovolný projev prezidenta, ale výsledek byl každopádně další sváteční projev politika. A nedosti na tom - bývalý prezident Václav Klaus oznámil, že Miloš Zeman vynecháním novoročního projevu „neudělal svoji práci“, a tak prvního ledna přišel s vlastním príhovorem.

A pak už to jelo – vlastní řeč si nachystal předseda dolní sněmovny, předseda horní sněmovny, předseda vlády… Jako bychom neměli jejich řečí za celý rok plné zuby, jako by nám alespoň o svátcích nemohli dát pokoj! Jakoby kdokoli z nich nebyl schopen překročit vlastní stín a říci něco zajímavého a lidského a svátečního zároveň. Hrůza hrůz, která bohužel nepřestala.

Naloženo dostaneme i letos

A tak i letos máme pěkně naloženo: adventní proslov předsedy Senátu páně Vystrčila už máme za sebou, předseda vlády nás obšťastní svými moudry na svatého Štěpána a prezident nám své kázání přednese na Nový rok. Přičemž dejme tomu, že hlava státu to má takzvaně v popisu práce. Ti další dva nás prudí zcela svévolně, jen z přesvědčení o vlastní nepostradatelnosti a touze lidu slyšet jejich moudrá slova.

Sledujete novoroční či vánoční projevy politiků? Ano 1 Ne 56

A jen Markéta Pekarová Adamová, po prezidentovi druhá to nejvyšší ústavní činitelka, zcela lidsky usoudila, že aspoň o svátcích si můžeme od politiků a jejich myšlenek dát chvilku oraz.

Proto Chlívek opakuje: chvála skutečné moudrosti, chvála mlčení, chvála paní Markétě!