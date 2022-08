Jakkoliv je pravda, že jsou nemovitosti náchylné k investičním bublinám, historicky se nafoukly i na pozemcích, v železnicích nebo v internetových firmách. Kde se nafoukla současná bublina a proč a kdy by měla prasknout, nikdo neví. Jen víme, proč by to měly či neměly být nemovitosti – a spíš neměly. Čekání na pád cen nemovitostí může být nekonečné.