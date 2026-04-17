Lidé nemají děti, protože nemají sex a trvalého partnera. Propopulační politika vlády pak nefunguje

Rodičovství obvykle vede ke ztrátě životní úrovně a za druhé - pokud bude mít každý tolik dětí, kolik chce, bude porodnost dál klesat. Nejde totiž jen o peníze, i když právě ekonomie to dokáže hezky vysvětlit.
Ochota lidí mít děti, a nejlépe více dětí, nesouvisí s dostupností bydlení, se sociálními dávkami ani se státními školkami. Kdyby to takhle fungovalo, Finsko, které má jednu z nejpřátelštěji nastavených politik vůči rodinám s dětmi, by dětmi bylo zaplaveno. Opak je ale pravdou. Míra porodnosti klesla od roku 2010 o třetinu.
Finsko není nějaká výjimka, je to jen potvrzení pravidla. Jak uvedl list Financial Times na základě vlastních výpočtů, mezi léty 1980 a 2019 nejrozvinutější země světa zhruba ztrojnásobily své reálné výdaje na obyvatele na dětské přídavky, dotovanou péči o děti, rodičovskou dovolenou a další prorodinné politiky. Zároveň tam došlo k poklesu porodnosti z 1,85 dítěte na 1,53 dítěte na ženu.
Jak zajistit dítěti dobré podmínky pro život
K poklesu porodnosti nedochází navíc jen ve vyspělých zemích. Američtí ekonomové Dean Spears a Michael Geruso, autoři knihy o globálním úbytku populace, uvádí, že v celosvětovém měřítku průměrná porodnost klesá již po celá desetiletí, dostala se z přibližně pěti dětí na ženu v roce 1950 na dnešních něco málo přes dvě. Porodnost klesne i v subsaharské Africe.
|
Způsobeno je to větším počtem bezdětných lidí a menšími rodinami. Dvě třetiny lidí dnes žijí v zemích, kde je porodnost nižší než průměrné dvě děti na dva dospělé, což znamená, že nedosahuje úrovně plodnosti potřebné k udržení velikosti populace. Propopulační politiky podle Spearse a Gerusa mohou mít velký vliv na roční porodnost, ale nezmění průměrný počet dětí, které mají ženy během svého života. Planeta se bude postupně vylidňovat.
Co je příčinnou? Zcela nepřekvapivě se objevily studie (týkají s hlavně vyspělého světa), které spojují nižší počet dětí s nižší sexuální aktivitou. Důvodem má být stres z práce, ale také ze společnosti, která jakoby vyžadovala od jedince, aby žil naplno a svůj život zaplnil různými aktivitami, které mají ukázat, že realizuje svůj životní potenciál. Dalším důvodem je stres, vlastně docela chválihodný, z toho, že počaté dítě nebude mít dostatečně dobré podmínky pro život.
Mít děti je v médiích, i v těch sociálních, a různými influencery líčeno jako těžký náročný úkol, kterému je se třeba oddat. Ne jen tak mít děti „sobecky“. Pěkně to ilustruje citát z článku na serveru Business Insider o tom, proč generace Z nechce mít děti, kde mladá žena říká: chci se napřed „ujistit, že mám finanční stabilitu... místo k životu, kde by děti rády žily. Mám pocit, že lidé dříve mívali děti jen proto, aby si to užili.“ A to nechce.
|
K tomu je třeba přidat to, že děti jsou z finančího hlediska dneska velmi nejistá investice. Vzdělání dětí je stále náročnější a dražší. Jak napsal komentátor Martin Wolf ve Financial Times: „Vzdělání… proměňuje děti z produktivních aktiv v poměrně krátkodobém horizontu v nákladné dlouhodobé investice.“ Není to přitom jen tím, že se zajišťujeme na stáří jinak než tím, že máme děti. Děti jako pojistka na stáří mizí i v zemích, kde nefunguje štědrý sociální systém.
Může to být tím, že rodiče už necítí, že děti mají takovou povinnost se o ně ve stáří postarat. Zřejmě je to spojeno se vzrůstající mobilitou. Moderním životem byly zpřetrhány vazby k místu a tradiční rodině, děti se stěhují od rodičů a samotná povaha moderní práce nutí děti vykonávat své zaměstnání desítky či stovky kilometrů od rodičů a tak ani nemají možnost se o ně postarat v případě, že chtějí.
Žít svůj jedinečný život
Nejdůležitějším a všude celosvětově platným důvodem snižující se porodnosti je ale asi to, že stále menší počet zejména mladých lidí se vdává a žení či žije v páru. Čímž se opět vracíme k nedostatku sexu potřebného k plození dětí a rodinné stability potřebné k jejich výchově.
|
Je to trend, který se nevyhýbá ani zdánlivě tradičním společnostem zakládajícím si na velkých rodinách či aspoň pokračovatelích rodu. Tak zvaná vztahová recese přepadla nejen Evropu, ale ještě před tím východní Asii a nakonec i Jižní Ameriku a Afriku. Je to dlouhodobý trend. Údaje o tom máme v mnoha zemích minimálně od začátku devadesátých let.
Čím je to způsobeno? Zdá se, že jde o rozšíření tak zvaných liberálních hodnot (nemajících s klasickým liberalismem zase až tak moc společného), o velmi náročnou snahu žít svůj jedinečný život a naplnit svůj potenciál, ať už se tím myslí cokoliv. A také o vliv médií, a nemusí jít o nějaká klasická média. Ostatně, ve Spojených státech „epidemie osamělosti“ začala se zaváděním televize, internet tento trendu urychlil a umělá inteligence produkující umělé sociální vztahy má potenciál přidat celé věci přímo raketovou rychlost.
S tímhle vláda nemůže nic dělat. Nové a třeba i levné byty, rodičovské příspěvky a dokonce ani příspěvky na svatby, které poskytuje třeba Maďarsko, Omán či Jižní Korea, prostě nepomáhají. Jde o kulturní nastavení, které se rozšířilo po celém světě a které je těžké zlomit striktně finančními a jinými materiálními pobídkami. Nefunguje ani snaha přesvědčit svobodné, aby se ženili a vdávaly, ani ty, kdo jsou v páru, aby měli víc dětí.
Riziková záležitost
A nakonec pro fajnšmekry slibované ekonomické vysvětlení: Ekonomie totiž není jen vědou o penězích, jak se leckdo domnívá, ale sleduje výnosy, náklady, rizika a ušlé příležitosti. Přitom náklad je i třeba čas a výnos radost z dětí.
|
Když se na to podíváme takto, náklady na dítě se enormně zvedly. Nejde přitom o peníze, ale hlavně o čas a pozornost. V 1965 trávily matky malých dětí v rozvinutých zemích průměrně s dětmi dětskými aktivitami něco málo přes hodinu, v roce 2018 to bylo tři hodiny. Škola, koníčky, zdraví dítěte, vše vyžaduje extrémně času a starostí. Znamená to obětovat jiné příležitosti.
Zároveň je mít dítě velmi riziková záležitost s ohledem na náklady a výnosy. Není jasné, co z něj vyroste. Navíc nevíte, zda rodiče nakonec nebudou mít dojem, že se o dítě nepostaraly dost a tyhle výčitky pro ně nebudou představovat extrémní náklad. Není jisté, zda radost z toho mít dítě a být s ním se mu vyrovná. Dopředu to nikdo neví.
Přitom alternativa, život bez dítěte, bez rodičovských povinností, kdy vám sociální kontakt s dítětem nahrazuje třeba zábava a kontakty na elektronických přístrojích, stále zlevňuje. S mnohem menším rizikem, že váš užitek, tedy radost, bude nakonec negativní. U dítěte navíc čekáte, tady je výsledek instantní.
|
A v neposlední řadě právě sociálními sítěmi atomizovaná společnost tlačí své členy k tomu, aby dávali najevo svoji jedinečnost a naplňování svého potenciálu, což mimochodem musí, i když mají děti a starají se o ně. Protože to jim otevírá možnosti, včetně pracovních. V takovémto společenském nastavení u mnoha rizikově averzních lidí převáží myšlenka nemít děti nebo jich mít velmi omezený počet. Mimochodem, má to i zajímavé historické paralely a v určitém ohledu je to jen návrat do minulosti, ale o tom třeba někdy jindy.