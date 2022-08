To, co se po schůzi dělo venku, naznačovalo další vývoj na Slovensku. Lidé fyzicky napadali bývalého premiéra Jána Čarnogurského i další naše zákonodárce. „Zachránil“ nás Vladimír Mečiar, když z balkonu SNR řekl do mikrofonu: „Nechte je pokojně odejít, odcházejí do minulosti.“