Názor

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 60 procent Britů považuje brexit za chybu a 58 procent by se do EU rádo vrátilo. Logicky se tedy objevily komentáře na téma, zda je návrat Spojeného království do EU možný. Některé texty to vidí optimisticky, jiné spíše skepticky.