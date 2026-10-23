I prostitutka musí platit daně. Proč by měla mít výjimku? Je snad něco více?

Česká daňová spravedlnost dostala poměrně netradiční, ale zcela logickou lekci. Ústavní soud nyní potvrdil závěr, že příjmy z dobrovolného výkonu prostituce podléhají za obecných podmínek zdanění stejně jako jiné příjmy. Nejde o to, zda se nám konkrétní způsob obživy líbí, nýbrž jestli pro jeho daňové zvýhodnění existuje zákonný důvod.
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Příjmy z prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud. Stížnost ženy odmítl
Představme si zdravotní sestru, která po náročné noční směně vyplňuje daňové přiznání, nebo učitele, jenž si přivydělává doučováním. Oba musí respektovat daňové předpisy, přestože jejich práce má nepochybný společenský přínos. Proč by tedy měl člověk, který získává příjmy dobrovolným poskytováním sexuálních služeb, stát mimo běžná pravidla? Je snad něco více?
Rovnost před zákonem
Nejde o moralizování. Jde o rovnost před zákonem. Jestliže český stát obecně požaduje, aby se příjmy zdaňovaly, neměl by vytvářet nepsané výjimky jen proto, že se mu určitá činnost obtížně právně či společensky zařazuje.
Ostatně opačný přístup by vedl k poněkud absurdnímu výsledku. Zdravotní sestra, která pečuje o nemocné, by své příjmy zdanit musela, zatímco někdo jiný by mohl tvrdit, že jeho příjmy jsou natolik specifické, že na něj běžná pravidla nedopadají. Společnost by tím nepřímo vytvářela zvláštní daňové privilegium pro určitou činnost. To by byl skutečně pozoruhodný paradox.
České veřejné finance rozhodně nejsou v situaci, kdy by si stát mohl dovolit bez rozumného důvodu rezignovat na část daňových příjmů. V době, kdy se diskutuje o deficitech, výdajích a možnostech konsolidace veřejných rozpočtů, je namístě trvat na tom, aby se daňová pravidla uplatňovala důsledně a předvídatelně.
Každá koruna se počítá. A je v zásadě jedno, zda pochází z honoráře za přednášku, z podnikání, ze zaměstnání ve zbrojařské firmě, z provozu veřejného WC anebo z dobrovolně (!) poskytovaných sexuálních služeb. Jak jsem již uvedl výše, stát nesmí posuzovat daňovou povinnost podle toho, zda je mu konkrétní zdroj příjmů sympatický nebo nikoliv.
Pochopitelně zdanění příjmů neznamená automatické schválení dané činnosti ani její morální ocenění. Daňové právo není soutěž o „společensky nejzáslužnější“ povolání. To vážně není. Jeho úkolem je stanovit pravidla pro příjmy a zajistit, aby se srovnatelné situace posuzovaly srovnatelně.
Rozhodnutí je jedna věc, praxe druhá
Zůstává ovšem otázka, kolik peněz z této činnosti stát skutečně v budoucnosti vybere. A tady jsem podstatně skeptičtější než v otázce samotné daňové povinnosti.
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Zpoplatnění reklamy na sex není kuplířství. Rozlišujme důsledněji právo a morálku
Pakliže někdo svou činnost nikde nepřizná, nevede evidenci a příjmy zatajuje, samotné rozhodnutí soudu mu v hlavě žádnou účetní knihu nevytvoří. Rozdíl mezi právní povinností a jejím skutečným plněním může být značný. To ale není argument proti zdanění. Je to argument pro rozumnou a přiměřenou vymahatelnost práva.
Nikdo přece nenavrhuje, abychom zrušili daň z příjmů jen proto, že část lidí své příjmy zatajuje. Stejná logika musí platit i zde.
Samozřejmě je nutné rozlišovat mezi zdaněním dobrovolných příjmů a otázkami spojenými s násilím, vykořisťováním či obchodováním s lidmi. Takové případy mají vlastní právní a trestněprávní rozměr. Závěr o daňové povinnosti z dobrovolné (!) činnosti nelze samozřejmě mechanicky přenášet na oběti trestné činnosti.
Je to řemeslo, byť nejstarší
S rozhodnutím Ústavního soudu souhlasím. Ne proto, že bych chtěl prostituci jakkoli propagovat, ale proto, že nerozumím důvodu, proč by právě tato skupina měla mít zvláštní postavení, které ostatní nemají.
Když musí platit daně učitelé, zdravotní sestry, instalatéři, horníci či drobní podnikatelé, proč by zrovna příjmy z nejstaršího řemesla měly být mimo hru?
Jak říká náš osmdesátiletý soused: Když se zdaňují příjmy politiků, proč ne i (jiných) prostitutek?