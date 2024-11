Když filozofové stávkují za klima. Nic proti protestům, ale proč je nevedou univerzity, kde se klimatologie učí?

Ale i tak u nás jedna aktuální akce za pozornost stojí. Jsou to Vysokoškolské stávky za klima, které pořádá iniciativa Univerzity za klima a vyvrcholí v neděli. Ano, právě 17. listopadu, na státní svátek a výročí „sametu“, se v Praze uskuteční pochod s názvem Konec oligarchie v Čechách.

Co má klima společného s oligarchií? Že by je inspiroval Jiří Wolker svou sociální pohádkou O milionáři, který ukradl slunce? Že by si skutečně mysleli, že stačí odstranit boháče a pro planetu „bude líp“? Vidíme, že tady něco nesedí. Či naopak sedí až moc. Třeba přesvědčení Grety Thunbergové, že skutečným cílem není záchrana klimatu či planety, jak se vznešeně říká, ale demontáž kapitalismu. Toho ďábla, který – zvláště v podání bílých heterosexuálních mužů – způsobuje všechno zlo na světě.

Máme právo bydlet

Dokud byly studentské stávky za klima jen středoškolské, daly se brát jako generační protest bez dalšího rozlišování. Tedy něco, co v jistém věku dělal každý. Ale když už se pokročilo ke stávkám vysokoškolským, jsou na místě nuance a otázky k nim.

Člověk by si třeba myslel, že protestují-li za záchranu klimatu vysokoškoláci, budou primárně ze škol, kde se meteorologie, klimatologie, fyzika či chemie atmosféry učí. Třeba z matfyzu, přírodovědeckých fakult či škol technických. Ti by přece měli mít nejvíce jasno. Ti by měli dodat nejpádnější a čísly nejvíce „vyfutrované“ argumenty. Ale kde jsou?

Když se v pondělí konala tisková konference iniciativy Univerzity za klima, ČTK zmínila tři osoby za mikrofonem. Byl tam jeden student z pražské a jeden z brněnské filozofické fakulty, jeden z žurnalistiky na Karlově univerzitě, a i když tam pronikla reprezentantka technické školy (ČVUT), byla ze stavební fakulty. A to si řeknete: co vědí budoucí filozofové, novináři či stavaři o klimatu?

Při vší úctě, moc asi ne, ale to by až tak nevadilo. Třeba otázka, nakolik je „záchrana planety“ tak důležité téma, že má převálcovat úvahy o možnostech rozpočtu i samotnou demokracii (tak to řekla německá, vysokoškolsky vzdělaná aktivistka Luisa Neubauerová), má skutečně filozofický rozměr. Či politologický a další.

Jenže na tiskovce Univerzit za klima se mluvilo o jiných tématech než o vztahu demokracie a „záchrany planety“. Mluvilo se o vysokých životních nákladech či nedostupném bydlení, což je v kontrastu se zisky „fosilních miliardářů“. Či o tom, že současná společenská realita je vzdálená ideálům rovnosti a demokracie, které se oslavují 17. listopadu.

To vše jsou legitimní témata. Ale opět. Co mají přímo společného s klimatem? Mají však cosi společného s českými Zelenými. Ti na svém sjezdu žádali další pomoc Ukrajině a chtěli snížit vliv oligarchů. To si pak člověk říká: čím se liší od ODS, jež razí pomoc Ukrajině a program Antibabiš? Nebo jinak: čím se liší od Thunbergové, jež nyní podporuje palestinské radikály a likvidaci kapitalismu?

Přírodovědců dnes do zelených stran či mezi aktivisty skoro nic neláká. Platí to i jinde. Třeba německý vicekancléř Robert Habeck vystudoval filologii. Disertační práci psal o pohádkách. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že vede německé Zelené.

Zkuste si představit třeba toto. Spory na pražské Akademii výtvarných umění – o rektorku, směřování školy či ideologii, jež tam vládne – bují dál a studenti zahájí organizovaný protest. Jenže v čele onoho protestu stojí zástupci ČVUT (budoucí strojaři, elektrotechnici a jaderní inženýři), medicíny a Zemědělské univerzity. Přišlo by to veřejnosti tak normální, jako když se do klimatu montují budoucí filozofové?