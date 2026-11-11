Někdo řekne, že srovnávám nesrovnatelné. I my ale slýcháme, že si nás občané „musejí platit“, byť zprostředkovaně z unijního rozpočtu. Společná zemědělská politika má pomáhat udržet výrobu kvalitních a bezpečných potravin při vysokých nárocích na péči o půdu, vodu a krajinu. Když celou evropskou část českého zemědělského plánu rozpočítáme, vyjde to zhruba na 2 600 korun na obyvatele ročně. Televize a rozhlas stojí domácnost 2 460 korun. Jednou počítáme lidi, podruhé domácnosti. Jídlo a vodu ale potřebuje každý z nás denně, i když televizi už dávno vyměnil za chytrý telefon.
Evropská komise navrhuje po roce 2027 výrazně seškrtat peníze vyhrazené na zemědělství. Ve Francii nebo ve Španělsku se část farmářů přidala k protestům proti drahotě, jejichž důvody ale zastínily excesy části protestujících. U nás je zatím klid. Přitom jen v Česku odhadujeme letošní výpadek tržeb nejméně na 25,6 miliardy korun.
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V politice i lánech: názor není nutně univerzální pravda. Komu to prospívá?
Po mrazech a suchu máme méně co prodat, prodáváme levněji a za naftu, hnojiva i práci platíme víc. Polovina oslovených zemědělců v našem průzkumu řadí letošek k nejhorším ve své historii. Skoro čtyři z pěti chtějí příští rok omezit investice.
Kdo si dnes půjčí, aby měl na setí nebo na krmení, bude splácet i po roce 2027. Jestli podpory klesnou, banka mu splátky úměrně nesníží. A sotva s nimi klesnou nároky na evropské farmáře nebo tlak dovozů z Ukrajiny a zemí Mercosuru. Trápí to širší veřejnost? Zatím to tak nevypadá.
V nabídce informací či zábavy i v nabídce potravin najdeme levnější a dražší varianty, někdy lepší, jindy horší. U televize existuje ještě úsporná varianta. Vypnout ji. Zkuste totéž s jídlem, nejlépe několik dní po sobě. Digitální detox bude příjemnější.
Česká televize je pro jedny symbol, který je třeba bránit, pro druhé symbol všeho, co jim vadí. Se zemědělstvím je to podobné. Málokdo mu rozumí, ale každý na něj má názor. Veřejné akce podporuje v našem průzkumu šest z deseti podniků. Možná tedy na protest dozrál čas. Jen se obávám, že až přijedeme do Prahy, bude se zase víc řešit, kdo volí Losnu a kdo Mažňáka, než z čeho na jaře zasejeme.