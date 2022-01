Proti celému světu. Odmítám povinnou vakcínu, bojuji za demokracii

Zcela vážně šíří tvrzení, že vojáci či policisté se očkovat nemusejí, protože jsou zdraví a pečují o svou imunitu a mají dostatek vitaminů. Zato jasné slovo o tom, kolik lidí by odešlo ze zdravotnictví či ze sociálních služeb, jsme nezaslechli, prý mnoho. Jenže to je zjevně jen zbožné přání organizátorů petice, kteří v úterý svolali tiskovou konferenci a pak se cítili uraženi tím, že jim někdo položí nepříjemnou otázku.

Připusťme, že zastupují cca 20 tisíc spoluobčanů (což je velmi nejisté). Z jejich rétoriky zaznívá obava o demokracii a víra v celoplanetární spiknutí vakcinátorů. To jsou legitimní důvody, jenže by to chtělo ještě nějaké pořádné důkazy na podporu podobných tvrzení. Celoplanetární většina autorit, medicínských i vědeckých, tvrdí něco jiného. A pokud nám profesor Beran dává za vzor boje proti covidu Singapur, pominul jednu maličkost, že tento stát je pokládán za učebnicovou ukázku neliberální demokracie. Samozřejmě že o tom, co je pravda, nelze hlasovat, na druhé straně tvrzením typu „všichni jsou blázni, jen já jsem letadlo“ bychom váhu přikládat neměli.

Takové party excentriků se budou objevovat vždy, jen v časech covidu se jim dostává nadměrné publicity. Reálný vliv nemají valný. Podívejme se na volební výsledek antivaxerů. Velká bída. I s počty těch, kteří opustí svou profesi, protože nestrpí „násilí“ povinné vakcinace, to nebude tak zlé, jak ukazují zkušenosti z jiných států. Též neexistuje nějaké právo vykonávat profesi, která se mi líbí, když nesplňuji elementární podmínky zaměstnavatele.

Bude zajímavé sledovat, jak se vláda rozhodne ohledně povinnosti očkování. Třeba se za pár let dočkáme zrušení veškeré obligatorní vakcinace, protože žádné očkování není stoprocentní. Najdou-li se dost hlasití kritici...