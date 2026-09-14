Memento radaru v Brdech. Veřejnou diskusi o protivzdušné obraně stále nezvládáme

Technologický pokrok totiž umožňuje i chudším aktérům vyvíjet velmi nebezpečné zbraňové systémy, jejichž efektivita spočívá ve vypouštění velkého množství relativně levných zařízení, s nimiž má protivzdušná obrana protivníka nemalé potíže. Nejen krátkodobě, poněvadž musí najednou zlikvidovat velké množství letících cílů. Ale i dlouhodobě, jelikož obranné prostředky zavedených armád vyspělých států jsou zpravidla sice sofistikované, leč drahé. A tudíž jich existuje pouze omezené množství, přičemž doplnění skladů mnohdy znamená poměrně nákladný oříšek.
Nedávno se o tom přesvědčili Američané v Íránu, kde vyplýtvali plno drahých raket proti levným dronům. A i kvůli tomu nyní Ukrajina postrádá střely do systému Patriot a stává se bezbrannou vůči ruským balistickým střelám, které devastují infrastrukturu a ničí lidské životy.
|
Zóna smrti v ulicích Charkova. Jak se mění válka na Ukrajině a co může nakonec rozhodnout
Ukrajinský příklad každopádně demonstruje komplexitu obtíží spojených s potenciálním zaštítěním oblohy. Stát, jenž chce dnes opravdu účinně ochránit své obyvatelstvo, musí disponovat dostatečnou zásobou něčeho sofistikovaného a drahého proti balistickým střelám či jiným podobným zbraňovým systémům. Ale zároveň i levnými prostředky proti případnému „dronovému smetí“, které jinak, při dlouhodobějším nasazování, postupně vyláme protivzdušné obraně nepřítele zuby a jeho státní pokladnu přivede na pokraj bankrotu.
Bohužel, nezdá se, že by si současné české politické elity, až na pár výjimek, hloubku a složitost problému uvědomovaly. Couvněme ale nyní trochu proti proudu času, do doby největšího polistopadového politického sporu o protivzdušnou obranu.
|
Jak přežít. Raketový závod s Ruskem je pro Ukrajinu i Evropu těžkou zkouškou
Dne 17. září 2009 před jednou hodinou ráno zatelefonoval americký prezident Barack Obama, jenž tenkrát „kroutil“ první rok svého mandátu, tehdejšímu českému premiérovi Janu Fischerovi, aby mu oznámil zastavení programu protiraketového deštníku, prosazovaného předchozí republikánskou administrativou George Bushe mladšího. Z politického hlediska to znamenalo ukončení zhruba dvouletého období mnohdy emotivních hádek o umístění amerického radaru v Brdech, které výrazně spoluformovaly domácí politickou scénu. Demonstrovalo se, padaly návrhy na vypsání referenda.
Tenkrát prosazovaný systém byl americkou stranou prezentován primárně jako štít před státy typu Íránu nebo Severní Koreje, působícími na okraji mezinárodního systému, či dokonce v roli jeho psanců, ovšem disponujícími zbraněmi hromadného ničení, reálně nebo výhledově potenciálně. A též jejich efektivními nosiči – střelami s dlouhým doletem. Česká republika měla hostit radar detekující letící smrtonosnou hrozbu, Polsko pak rakety, jež by ji sesadily z oblohy. Systém měl pravděpodobně čelit nepříteli disponujícímu menším počtem raket, nikoliv „velkým hráčům“, tedy Rusku nebo Číně. Obě zmíněné mocnosti v něm však spatřovaly nástroj schopný omezit rovněž jejich zastrašovací kapacitu. A snažily se tudíž ovlivnit i zdejší veřejné mínění.
Technicky ono konkrétní řešení protiraketové obrany vyvolávalo otazníky ohledně své reálné účinnosti. Antiraketa startující z Polska měla nepřátelskou střelu zneškodnit svou kinetickou energií, tedy přímým zásahem, a nikoliv třeba obsáhlejším vějířem střepin ze svého výbuchu v její blízkosti. A byť předpokládaná lokace radaru v Brdech mohla vyvolávat dojem, že jeho umístění v pusté divočině vojenského prostoru samo o sobě odstraňuje většinu rizik, nenacházel by se zase tak daleko od Prahy.
Reálný politický problém pak tvořila otázka, zda půjde o záležitost bilaterálních česko-amerických vztahů, nebo součást bezpečnostní architektury NATO. Česká strana logicky preferovala spíše druhou variantu, leč americká strana očividně tu první.
|
Nový systém armády propojí data státu i NATO. Pohlídá drony i rozešle varování
Nicméně česká diskuse nebo spíše emotivní překřikování od začátku žuchlo do zajetých kolejí domácího „řešení“ bezpečnostních otázek. Tedy zaujímání postojů odvozených od politické názorové příslušnosti „zaujímatele“, nikoliv od chladnokrevné technické debaty. Tudíž ten, kdo se považoval za silně prozápadního, byl často pro radar, ti, jimž Spojené státy a tehdy ještě relativně soudržný západní svět ležely z těch či oněch důvodů v žaludku, byli jasně proti. Mezi dvěma vyhraněnými tábory se pak nacházel početný houf váhajících, zneklidněných například představou, že se radar snadno stane cílem ničivého útoku. Popřípadě jim vadilo údajné narušení české suverenity přítomností nevelké jednotky amerických vojáků coby radarové obsluhy. Radar podporovala zhruba třetina společnosti, zbytek ho odmítal či neměl jasný názor.
Vláda Mirka Topolánka projekt prosazovala, avšak Zelení i někteří lidovci, tedy členové vládní koalice, se netajili vážnými výhradami. Mnozí politici slinili prsty, odkud právě vane silnější vítr veřejné (ne)podpory, ba přidávali k němu vlastní větráky. Na jednom z prvních míst nutno v tomto ohledu zmínit Jiřího Paroubka.
Nakonec zdejší velká radarová mela vyzněla do ztracena, byť již došlo k podpisu příslušných smluv. Chyběla ale ratifikace parlamentem, konkrétně v Poslanecké sněmovně. Američané totiž za prezidentství Baracka Obamy přehodnotili priority a přednost dostala obrana proti raketám středního a krátkého doletu, nikoliv proti mezikontinentálním střelám. A též politika vstřícnosti vůči Rusku.
Tehdy se ještě nad výsledkem dalo mávnout rukou a konstatovat, že je to vlastně fuk, jelikož do české kotliny nic zlého nepřilétne. Nyní už zmíněný postoj nemá daleko k sebevražedné lehkomyslnosti. Technický pokrok bude prostě usnadňovat použití nebezpečných vzdušných zbraňových systémů i těm aktérům, kteří by se před dvaceti lety k podobným zařízením nedostali. Počet subjektů, schopných ohrozit českou oblohu, tudíž poroste, ba možná dokonce přímo raketově. A k úderu na český cíl je nemusí přimět skutečnost, že proti nám opravdu něco mají. Může je totiž nalákat pouhá naše bezbrannost, a tedy snadná příležitost dosáhnout okázalého efektu, který pak politicky či vojensky vytěží někde jinde.
Bohužel, zdejší schopnost vést racionální veřejnou debatu o protivzdušné obraně se stále limitně blíží nule. Čeští politici sice dovedou perfektně vylíčit své protivníky jako největší nepřátele lidstva, avšak reálné vnější hrozby jim zpravidla slouží pouze k (pseudo)hodnotovému zaujímání stanovisek na domácím písečku.