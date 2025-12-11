Budoucnost českého průmyslu? Nečekejme, jak dopadnou Němci, postarejme se o sebe sami

V první řadě, index průmyslové výroby je poměrně volatilní veličina. Kladná výchylka v horizontu jednoho měsíce znamená málo. Meziročně v říjnu vzrostl německý průmysl pouze o 0,8 procenta.
Za druhé, růstu bylo dosaženo především díky dobrým výsledkům ve stavebnictví, výrobě strojních, optických a elektronických zařízení. Automobilový průmysl – který nás zajímá především – naopak utrpěl pokles o 1,3 procenta. Ve srovnání s říjnem 2024 poklesla průmyslová produkce bez energetiky a stavebnictví po kalendářním očištění o 0,1 procenta.
Konečně za třetí, dlouhodobý vývoj německého průmyslu ukazuje obraz postupného útlumu. Index průmyslové výroby bez stavebnictví a energetiky poklesl ze svého historického vrcholu v listopadu 2017 o 16,3 procenta. Celkově je index německé průmyslové výroby zhruba na úrovni roku 2006. Tehdy měl tento index ovšem ještě dlouhodobě růstový trend.
Optimista by na tomto místě mohl podotknout, že nejde o žádnou katastrofu. U vyspělých ekonomik je přece běžné, že váha průmyslu v hrubém domácím produktu postupně slábne ve prospěch služeb. Týká se to například i USA, kde průmyslová výroba zaznamenává podobnou ztrátu dynamiky, zatímco vyspělé služby zažívají boom. Váha průmyslu (pokud jde o podíl na HDP, zaměstnanost i tvorbu zisků) koneckonců vrcholila již někdy v 50. letech, což je poměrně dávná historie. Relativní pokles významu průmyslu se týká i Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Finska a jiných podobných zemí.
Přežijí jen luxusní značky
Z hlediska české ekonomiky to však není příjemné zjištění. V 90. letech jsme postavili naši ekonomiku z velké části na automobilovém průmyslu. Český „autoland“ úspěšně fungoval jako pobočka Německa. Sice se nepodařilo dohnat německé mzdy, což z pozice subdodavatele ani nebylo možné, ale měli jsme aspoň slušnou jistotu ohledně zakázek, tržeb a mezd.
S tím je však dnes konec. Během posledních několika let vidíme, že evropskému automobilovému průmyslu hrozí podobný osud jako zdejším výrobcům spotřební elektroniky anebo hodinek: přežije několik luxusních značek, masovou výrobu převezme Čína.
Ještě před nějakými deseti lety byl automobil vysoce sofistikovaný produkt, jehož výrobu zvládaly jen průmyslově vyspělé země. Nyní je z automobilu komodita, kterou jen v samotné Číně dokáže vyrábět nejméně sto výrobců. Na sociálních sítích kolují videa, která srovnávají tlumiče otřesů luxusních německých a čínských automobilů: a můžete si tipnout, kdo vyhrává!
Vzniká otázka, jak si se změnou situace poradí český průmysl. Kým se můžeme inspirovat?
Když v 70. letech digitální hodinky zruinovaly většinu hodinářského průmyslu, Švýcaři se přesunuli do luxusního segmentu, jemuž vládnou doposud. Jenomže pro značku Škoda (a četné subdodavatele) bohužel něco podobného asi nepřipadá v úvahu. Ani zmrtvýchstání finského high-tech průmyslu po ztrátě pozic legendární firmy Nokia nevypadá jako inspirace.
Nokia byla firma s vysokou přidanou hodnotou, zatímco český automobilový průmysl je převážně výrobní s nižší přidanou hodnotou. Finsko mělo kam „přelít“ své talenty (do startupů), české fabriky generují spíše montážní know-how.
Dále, Česko vybudovalo komparativní výhodu kombinací kvalifikované a levné práce, zahraničního kapitálu a technologických inovací přinesených nadnárodními firmami. Jenže extrémní otevřenost, malá velikost a závislost na rozhodnutích nadnárodních firem znamenají zranitelnost. Nokia byla finská firma (rozhodování zůstávalo v zemi), zatímco Škoda Mladá Boleslav patří VW. Také další české společnosti z odvětví „automotive“ jsou zahraniční – strategická rozhodnutí se dělají jinde.
Cestou je postupná diverzifikace
Existuje paralela, která českou situaci celkem vystihuje: Mexiko. Stalo se velkým výrobcem automobilů díky geografické blízkosti k USA a kombinaci kvalifikované, ale levné pracovní síly se zahraničním kapitálem. Mexiko vyrábí miliony aut ročně, ale nemá vlastní automobilku. Zisky, výzkum a strategická rozhodnutí zůstávají v zahraničí.
Nedávná studie srovnávající Mexiko s Jižní Koreou dospěla k znepokojivému závěru: vyšší příliv přímých zahraničních investic statisticky snižuje pravděpodobnost, že země unikne takzvané pasti středního příjmu. Zahraniční investice sice přinášejí zaměstnanost a technologie, ale zároveň brání vzniku domácích firem schopných konkurovat globálně.
Co tedy zbývá? Cesta pravděpodobně vede přes postupnou diverzifikaci. Posilování domácích firem v dodavatelských řetězcích – ne jako montoven, ale jako výrobců komponent s vyšší přidanou hodnotou. Masivní investice do vzdělání a výzkumu. Dále rozvoj služeb – ne těch, které pouze obsluhují průmysl, ale služeb exportovatelných: IT, finančních, poradenských. Co nám vlastně brání udělat z Česka podobné centrum finančních služeb, jakými jsou Lucembursko nebo Malta? Jen setrvačnost v myšlení a představa, že hospodářský růst jsou pouze tovární haly plné dělníků.
Nejhorší, co můžeme udělat, je čekat, až se „situace zlepší“ a německý průmysl znovu rozeběhne. Vývoj německé průmyslové výroby ukazuje, že nejde o cyklický pokles, ale o strukturální změnu. Německý model, na který jsme se navázali, ztrácí dynamiku. A my s ním.