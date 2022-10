Zcela přesně to nevíme. Zdá se ale, že katarský emír Tamim bin Hamad Sání nedostal to, co žádal. Respektive to, co měl nebo si aspoň myslel, že měl přislíbeno. Vládce země, který má třetí největší zásoby zemního plynu na světě, totiž nepřijel do Prahy jen na návštěvu České republiky.