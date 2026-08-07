Opravdu se všichni zbláznili? Nikoli, pouze jsou obětí současných poměrů. Prezident Petr Pavel je nejviditelnější a nejvýraznější kritik vlády a poté, co jeho spojení s opozicí zdůrazňují téměř všichni vládní představitelé, je výsledek průzkumu agentury NMS očekávatelný. Můžeme samozřejmě spekulovat, nakolik pomáhá Pavlově image funkce samotná, protože kancelář na Hradčanech je pro spoustu občanů garancí moudrosti a téměř svatosti. Na druhé straně, když svolává Milion chvilek pro demokracii demonstrace na podporu Petra Pavla, nelze se tázaným až tak divit.
Sám sobě největším nebezpečím
S Andrejem Babišem na druhém místě si nikdo neví rady. Úřadující premiér jako druhý nejvýraznější opozičník? Můžeme poukazovat na to, že AB je nesnesitelný kverulant ochotný stěžovat si na kohokoli a cokoli a s ublíženým výrazem kritizovat i věci, které sám inicioval. Jeho názorová nekonzistentnost je též enormní, je vždy připraven popřít to, nač předešlého dne přísahal. Ano, to vše může ve voličích vyvolat dojem, že tenhle pán je v opozici vlastně s celým světem.
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Slovní válku mezi Kupkou a Macinkou by ani jeden dříve neocenil. A co Avenger Pavel?
Ostatně mezi voliči hnutí ANO je Babiš považován za většího opozičníka než prezident. Můžeme doufat, že voliči tohoto hnutí jsou natolik usebraní, že došli k poznání, že Andrej Babiš je sám sobě největším nebezpečím. Povahové nastavení současného premiéra je natolik excentrické, že si dovedeme představit, jak v online vysílání na sociálních sítích oznamuje z úřadu vlády národu, že odchází do ilegality.
Teprve na třetím a čtvrtém místě průzkumu se umístili skuteční opoziční politici. Martin Kupka (ODS) s osmi procenty a Vít Rakušan (STAN) se sedmi. Jsou na tom v rámci statistické chyby stejně tragicky, Babiš je ze Strakovy akademie porazil i v „opozičnictví“ a to ziskem 14 procent hlasů.
V případě obou pánů se nabízí celkem nejsnazší vysvětlení, oba do úmoru opakují, že za všechno může Babiš, jako by ani nikdo jiný v republice nežil, Babiš je v jejich projevech začátkem i koncem, příčinou všeho zlého. Budiž, ale pokud by si tito neúspěšní opozičníci povšimli „lídra“ Petra Pavla, zaznamenali by, že on nic podobného neříká, jeho kritika je zaměřená věcně a konkrétně a zároveň opakuje, že by rád s vládou vedl dialog. Nemluví od rána do večera výhradně o Babišovi.
Naši třetiřadí a čtvrtiřadí opoziční lídři naopak opakují, že s touhle špínou se bavit nebudou, čímž voliče příliš neoslovují. Oba dva jsou připraveni nabídnout nám světlé zítřky, ale teprve v okamžiku, kdy jim někdo odstraní z cesty Babiše. S ním to prostě nejde, a dokud Babiš nezmizí, „nezbývá“ jim, než si na něj dokolečka stěžovat.
Opozičníci veškerenstva
O matnosti opozičních politiků odpovídá též fakt, že v první desítce jsou tři představitelé vládních stran, Petr Macinka jako ministr zahraničí, Tomio Okamura jako předseda Poslanecké sněmovny a Filip Turek jako vládní zmocněnec „na překážkách“. Ano, tuhle trojici lze šmahem označit jako opozičníky veškerenstva, kteří se v protestech proti čemukoli vyžívají. Nicméně jsou to de facto hofráti, usalašení v dobře placených funkcích, a tuto zemi řídí, tak jakápak opozice.
Na devátém místě hitparády opozičních politiků se krčí pirátský kapitán Zdeněk Hřib, jehož za největšího opozičníka nepovažují ani voliči Pirátů, mezi věrnými voliči Hřiba předstihl prezident Pavel, Vít Rakušan i Martin Kupka. O svém opozičním lídrovství přesvědčil Zdeněk Hřib celá dvě procenta dotázaných.
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Naše nemocná demokracie. Cestou k uzdravení je asi jen zákaz negativní politické kampaně
Dystopici mezi námi se mohou vzájemně strašit představou mocenského kartelu Babiše s Pavlem. Kdyby tihle dva našli společnou řeč, tak obsadí nejen nejsilnější politické posty v zemi, ale též role největších opozičníků. Naštěstí už jsou oba na tak radikální obrat příliš pohodlní.
Pro novináře a komentátory jistého typu představuje čerstvý průzkum problém, nemohou totiž tvrdit, že za všechno mohou dezoláti, primitivní voliči vlády a proputinovská klika. Lídři opozice totiž vyhořeli i mezi vlastními voliči, těmi, kteří jsou údajně chytřejší, demokratičtější a vyspělejší než ostatní. Jedině oni prý mohou naši republiku zachránit.
Co s tím? Nabízím řešení, které zcela zapadá do dosavadního mediálního mainstreamu. Za všechno může ta zrůda Babiš, jedině on totiž zavinil, že opoziční politici se nedokážou prezentovat jako lepší alternativa současné vlády. Babiš naše demokraty svévolně zastínil, je to hlavně jeho vina. Zase se usvědčil, že je největší zhouba naší země.