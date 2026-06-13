Je to důvod, aby ve stranickém ústředí na Malostranském náměstí otevírali šampaňské? To by bylo hodně předčasné. Stejný průzkum totiž zkoumal vedle preferencí též voličské jádro a potenciál každé z vybraných stran. Starostové sice mají svůj potenciál, tedy teoretický nejvyšší možný zisk hlasů podle preferencí tázaných, nad potenciálem ODS, nicméně mají nesrovnatelně slabší voličské jádro. Minimum voličů, respektive jen 4,1 procenta tázaných, by Starosty volilo určitě. Z tohoto hlediska je na tom občanská demokracie mnohem lépe, jí spolehlivě dá hlas 6,8 procenta tázaných.
Občanští demokraté nemusí propadat panice, protože přírůstek starostenských hlasů je především výrazem voličských rozpaků. V rámci bídné nabídky profituje ten, který nejméně vadí. Strana Víta Rakušana, přes několikeré vládní angažmá, nepřestala být stranou druhé volby a trpí personální nouzí. Nebo snad existuje nějaký notoricky známý starostenský politik kromě Víta Rakušana?
To ovšem neznamená, že ODS má nad průzkumem mávnout rukou, což by udělal její bývalý předseda a nyní „veřejný intelektuál“ Petr Fiala. Ten tak dlouho bagatelizoval všechny průzkumy, jež ukazovaly, že ve volbách nezvítězí, až skončil v opozici. Občanští demokraté by se mohli zamyslet třeba nad tím, proč kromě svých skalních příznivců zlákají tak málo „těch ostatních“.
Poměr ANO : opozice beze změny
Kvantifikace volebního jádra je nepříjemná též pro Piráty, kteří se potýkají s podobným problémem jako Starostové, jsou též do značné míry stranou druhé volby. Jejich jádro je 2,3, zatímco „služebně mladší“ Motoristé vykazují 2,7 procenta potenciálních voličů. Rozdíl se též pohybuje v rámci chyby průzkumu, nicméně mnohem mladší strana je na tom lépe.
Nejzajímavější je voličské jádro u projektu Martina Kuby. Jeho Naše Česko nemá žádné skalní voliče, výzkumníci naměřili 0,2 procenta, ale stranu je ochotno volit 3,9 procenta tázaných. A to neznají ani program a víceméně nikoho z čelných stranických kandidátů. Chcete lepší důkaz voličova zoufalství? Je ochoten zkusit to vlastně s kýmkoli, kdo nabízí něco jiného než stávající uskupení.
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Bývalá koalice Spolu sténá a Petr Macinka se pořád směje
Neměli bychom pominout lidovce, nebo spíš nové lidovce? Ti to v červnu dotáhli na 2,4 procenta v průzkumu a voličské jádro činí šest desetin procenta. Což patrně nejsou ani všichni příbuzní straníků. Noví lidovci zatím vůbec nelákají. A kdo by se divil, vždyť nic nového nepředvedli.
Průzkum přináší jednu, nikoli novou zprávu. Voličstvo ANO a spol. zůstává stabilní, stejně jako podpora nynější opozice. Mezi těmito dvěma skupinami není žádný velký pohyb. Tedy kdokoli, komu se podaří z jednoho či druhého tábora odloupnout voliče, může pomýšlet na triumf. Jenže to vyžaduje invenci, odvahu a hlavně soustředění na to, co trápí voliče. Opozice se raději utápí v ideologických floskulích „na stráži liberální demokracie“.