Bývalá koalice Spolu sténá a Petr Macinka se pořád směje

Martin Zvěřina
Komentář
Motoristům stoupají preference! Jak je to možné? Vždyť tahle partička je suverénně nejnenáviděnější politickou stranou v mediálním mainstreamu. Její ministři jsou v lepším případě líčeni jako neumětelové, ale spíš daleko hůř. Všemu pak vévodí Belzebub, nebo, chcete-li, Pol Pot dnešní doby, Petr Macinka.
To bylo všechno to zesměšňování, urážení a demonstrování zbytečné? Ano. Preference téhle strany velmi pravděpodobně nezvedl ani projev Petra Macinky v OSN, protože si téhle světodějné události všimla s největší pravděpodobností jen menšina respondentů.

Nejjednodušším a nejpravděpodobnějším vysvětlením nárůstu popularity Motoristů je to, které poskytli průzkumníci. Lidově řečeno, Motoristé mají velmi nestálé příznivce a lze čekat, že jim to bude „lítat“ nahoru i dolů dost divoce. A pokud někdo sní o tom, že tuhle stranu zničí mediální dehonestací, popřejme mu hodně štěstí.

Nelichotivé vysvědčení

Průzkum agentury NMS ukázal mnoho zajímavého, například že stále neexistující hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby vykazuje podporu téměř totožnou s lidovci a TOP 09. Je to sice o dost méně než v průzkumu minulém, ale důvodem k zamyšlení je i nový výsledek, zejména pro dvě zmíněné parlamentní strany, které vytáhlo do sněmovny spojení s ODS.

Zaznamenáníhodný je též fakt, že některé strany vykazují obrovský nepoměr mezi tvrdým jádrem příznivců a potenciálem, tedy situací, kdy všichni, kteří alespoň vteřinu uvažovali o volbě daného subjektu, tak učiní. U hnutí Naše Česko je pochopitelné, že voličské jádro je na úrovni statistické chyby, tedy dvou desetin procenta, a potenciál je 5,6 procenta. Znovu si připomeňme, že strana fakticky neexistuje jinde než v Kubově regionu.

Taková topka je na tom však podobně, voličské jádro, shodně s lidovci, těsně pod jedním procentem, avšak volbu TOP 09 zvažuje víc než desetkrát tolik tázaných, skoro deset a půl procenta. Z toho pro etablovanou stranu vyplývá nelichotivé vysvědčení a nemilý výhled do budoucnosti, protože naplnění potenciálu by se mohla TOP 09 se současným vedením dočkat pouze v situaci, kdy by se ostatní strany propadly do pekla. A to ještě představitelé topky mohou mluvit o štěstí, že jejich voliči ze všeho nejvíc nenávidí Andreje Babiše, a proto k němu nikdy neutečou.

Smích podle politického dresu aneb Když je satira jen pro vyvolené

Bez změny politiky to nepůjde

Paradoxně stále v klidu může být ODS s pevným voličským jádrem a preferencemi, které jsou sice víceméně na úrovni Starostů, nicméně je zřejmé, že jakmile se projeví chyby vlády, bude možné růst. Otázkou zůstává, zda si ODS nesmiřitelnou rétorikou hodlá nadále odrazovat voliče a připravovat je na fakt, že mají raději čekat na Martina Kubu. Bývalý předseda ODS, profesor politologie Petr Fiala nejčastěji výsledky průzkumů bagatelizoval, občas to vypadalo, že je chce popírat, nicméně ve volbách dopadl tak, jak mu průzkumy ukazovaly.

Bez radikálnější změny politiky v bývalém táboře Spolu to může dopadnout tak, že za tři a půl roku bude ODS slavnostně obnovovat koalici a to s cílem porazit Starosty a zabránit propadu hlasů. Pro celou bývalou koalici Spolu platí: na paniku je moc brzo, ale na bohorovnost už není čas.

