Voliči novou stranu chtějí. Teď ještě vědět, zda je to ta Kubova

Všechny námitky, které tento výsledek relativizují, jsou na místě. Opravdu to neznamená, že Martin Kuba má vyhráno v krajských volbách, ani to nezaručuje úspěch na celostátní úrovni, vždyť strana celorepublikově ani neexistuje. Zkrátka je to jen dílčí ukazatel, výsledek průzkumu, nicméně nelze jej popřít.
Úvahy politologů i žurnalistů rozebíraly, odkud noví neznámí politici čerpají hlasy, nabízejí se pochopitelně ODS, ANO i Motoristé. Není však vyloučeno, že „jejich“ Česko může lovit i u Starostů. S jistým despektem se někteří zmiňovali o tuzemské neofilii, tedy lásce k nově vzniklým politickým subjektům. Zajisté ji můžeme pozorovat coby chronickou „chorobu“, volič se kdysi bezhlavě zamiloval jak do Čtyřkoalice, tak do Věcí veřejných, ovšem podobně rychle též vystřízlivěl. Mnozí měli pocit (včetně autora), že se podobný osud nevyhne ani hnutí ANO, avšak to byl omyl.
Neuspokojená poptávka
Na trvanlivost Kubova projektu možná vsadit lze, tenhle politik není „prskavka“, která vzplane, chvilku září a poté si na ni nikdo nevzpomene, je to zkušený matador, který již zažil jak propad, tak i cestu znovu na vrchol. Má výdrž a snese rány, což neplatí o každém. Jak bylo řečeno, předpoklady pro dobrý výsledek by tu byly, ale ty nic neznamenají.
A k pohrdání vůči nadšení ze všeho nového lze poznamenat, že tenhle sentiment lze vnímat i pozitivně. Voliči nejsou vyhořelí a stále věří, že se politika může změnit a jsou ochotni to s „těmi novými“ zkoušet.
Další sdělení, které nám průzkum nabízí, je existence poptávky po nějakém politickém subjektu, který by vyhověl voličům nespokojeným se současnou nabídkou stran. Vždyť 4,7 procenta preferencí pro stranu bez programu je zoufalým výkřikem neobsloužených voličů.
Průzkum zpětně dává za pravdu též Miroslavu Kalouskovi, který uvažoval o tom, že by založil nějaký nový politický subjekt a říkal, že poptávka po něm je. Poptávka je a zjevně zůstává neuspokojená.
Volič je pragmatik
Časté výčitky padají směrem ke Kubovu Česku ohledně nedostatku programu. Ovšem po pravdě, které strany mají program, na který by se dalo přísahat? Vítěz voleb ANO? Ani ve snu. Koalice Spolu? Ta program rozpustila v koaliční smlouvě a zbyly v něm jen prázdné floskule. Starostové? Ti neměli program nikdy, pokud nepovažujeme za jeho plnohodnotnou náhradu vytrvalou snahu o to, aby v rozpočtovém určení daní získaly více menší obce. A o Pirátech, kteří dodali do minulé vlády ministra, který se stal následně hvězdou kandidátky ODS, raději nemluvme.
Vychází nám celkem jednoznačně, že volič není, pokud strana vykazuje absenci dlouhodobého a koherentního programu, nijak útlocitný. Vztah voličů ke stranickým programům je hodně cynický, možná tak ještě věří na předvolební priority. Po zkušenostech s mnoha vládami se jim nelze divit.
Z programového hlediska je tuzemský volič pragmatik, obrazně řečeno, je mu jedno, zda je kočka černá nebo bílá, hlavně, že chytá myši. Nedostatek programu není překážkou úspěchu, na rozdíl od absence autenticity a věrohodnosti.