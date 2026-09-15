Průzkum agentury NMS sice minulý týden ukazoval, že by většinu ve Sněmovně získala nynější opozice, ale jedině díky tomu, že by propadly hlasy pro Motoristy. Problém je v tom, že většina 101 hlasů je čistě hypotetická, asi jako ten parník, o který vede mezi opozičními stranami STAN.
Hned výzkum, který vyšel pár dnů nato, v neděli, tyhle konstrukce relativizuje. Ačkoli i podle šetření agentury STEM by se Motoristé do Sněmovny neprobojovali, stejně by měla současná vládní koalice většinu 105 hlasů.
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ANO oslabilo, ale vede, Motoristé by vypadli. STAN se vzdaluje ODS
Když si přečtete hodnocení samotných výzkumníků, plyne z něj, že hnutí ANO se potýká s mírným poklesem, který lze přičíst jednak samotnému vládnutí, jednak nezanedbatelnému chaosu, který kolem sebe šíří Andrej Babiš. Nicméně výrazný náskok ANO před ostatními nemizí.
Poměr vláda – opozice beze změny
Hnutí STAN opravdu získává, ale o nějakém lídrovství opozice zatím výzkumníci odmítají mluvit. Některé titulky jsou zjevně jen zbožným přáním. Když třeba Motoristé mají v jednom průzkumu 5,3 procenta a v dalším 4,9, tak je při statistické chybě, daleko větší než jedno procento, troufalé tvrdit, že by se do parlamentu nedostali či dostali. Zkrátka strana živoří na hraně úspěchu a neúspěchu, nic nemá jisté. Agentury jen uvádějí čísla, která jim vyšla z tázání, a nijak nezakrývají, že výsledky jsou zatížené statistickou chybou.
Překvapující je i stabilní a vlastně neměnná podpora pro vládní i opoziční tábor, mezi kterými se již delší čas voličská přízeň nepřelívá, od voleb se nic podstatného neděje. Ale z toho nelze vytvořit radikální aktivistický titulek.
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Milion chvilek volby tentokrát opět nerozhodne. Nepřišel s ničím inspirativním
Zajímavě se jeví jiné hodnoty. Jak je například možné, že si pohoršili opoziční Piráti, a to znatelně? Vždyť strana pobývající v opozici má vždy vítr v zádech. Může kritizovat vládní chyby či úlety (a těch je opravdu požehnaně), ale přesto se oproti volebnímu výsledku propadají. To lze čekat u vládnoucích stran, ale opozičníci?
Pozoruhodný je také výsměšný mediální tón k projektu Naše Česko Martina Kuby. Když o něm někteří referují, tak neopominou poznamenat, že by se do Sněmovny neprobojovalo. Zajisté, vtip je v tom, že zatím v žádných volbách do Sněmovny nekandidovalo. A porovnáte-li volební jádro TOP 09 a Našeho Česka, podle agentury NMS je úplně stejné. Nicméně obě strany jsou v poněkud jiné fázi vývoje a jejich preference slibují úplně jinou trajektorii. Navíc se podle posledního průzkumu pohybují preference Našeho Česka na úrovni KDU-ČSL a té se nikdo neposmívá. A jak říkají experti, Naše Česko má nezanedbatelný potenciál, neboť má výraznější překryv mezi vládním a opozičním blokem.
U Rakušana ze zoufalství
A nyní jsme u provazu v domě oběšencově, Občanské demokratické strany a jejích preferencí. Podpora strany mírně, ale setrvale klesá. Straně chybějí i výraznější politici, kteří by ji zviditelnili a dokázali oslovit nové voliče. Výzkumníci mluví o odlivu přízně směrem k Našemu Česku i Starostům, nicméně proti těmto dvěma stranám je ODS pořád ještě programově a ideově daleko silněji ukotvena. Jenže kromě osobností chybějí i témata. Strana vypadá jako partička, kterou ze všeho nejvíc zajímají sociální sítě a „hodnotové“ střety. Starosti všedního dne jsou pod jejich rozlišovací schopnost.
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Dražší dálniční známky, boj proti dětskému certifikátu. Jak chce ODS nalákat voliče zpět?
Podstatná je otázka, zda sestup ODS není jen druhou stranou vzestupu Starostů, zda zoufalý volič, který za nic na světě nebude volit žádnou z momentálně vládnoucích stran, nekončí „u Rakušana“ z čirého zoufalství. Mnohé tomu napovídá, TOP 09 a lidovci jsou vlastně jen prázdné skořápky, které svou budoucnost odvozují z toho, že jim někdo nabídne koalici. Piráti oslovují specifické a nevelké publikum a navíc si voliči pamatují, jak se Ivan Bartoš vyznamenal u stavebního zákona.
Jsme ve stádiu, kdy mikroposuny mohou být vydávány za podstatné pohyby, nicméně to neznamená, že scéna je neměnná. Volič se rozhoduje na poslední chvíli, a tak se nemůže nikdo tvářit, že má své jisté.