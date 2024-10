Uzenáč aneb jehelné pro první dámu

Představme si třeba situaci, že se nějaká vláda už nechce pořád brodit v močálech zpackané digitalizace stavebního řízení, podivného smršťování pětikoaliace a naopak bobtnání státního dluhu, a které pořád někdo nadává.

A tak pověří nějakého ministra, třeba práce a sociálních věcí, protože ten má platy v resortu, aby navrhl zákon, jenž by stanovil, že manželka hlavy státu bude dostávat mzdu-dávku-náhradu-rentu na útraty související s tím, že je paní prezidentová, tedy první dáma. Je to přece práce, nebo ne?

Samozřejmě, že za tak aromatickou návnadou se rozběhnou všichni hlídací psi demokracie a s nimi též celonárodní smečka honicích psů ze sociálních sítí. Taková nehoráznost v čase utahování opasků a šetření!

Renta pro paní, která nemá ze zákona žádné povinnosti, neb zákon o ní neví a jen jako dobrovolnice pomáhá svému muži v jeho reprezentačních povinnostech! Má jich sice přehršel, ale je za to víc než slušně placen! Že mu pomáhá, je sice chvályhodné, ale proč jí máme na reprezentaci a na šaty přispívat my všichni! Za císaře pána přece vyplácel Nadelgeld (ve vlasteneckých rodinách jehelné) přednosta domácnosti ze svého! Ostatně i on sám na síti X dal najevo, že to taky ví.

Ve veřejné debatě, která u tolika podstatných věcí chybí, kromě námitek zazněly i argumenty na podporu návrhu. Jako z jiného světa mezi nimi působila věta z tiskové zprávy hradního kancléře Vašiny, že tento návrh vnímá v 21. století jako „nezbytný“. Rozumnější zastánci připomínali, že se první dámy musejí vzdát svého povolání. Nebo že ta nejprvnější, jejíž americké pojmenování se jako jinde ujalo v překladu i u nás, už dávno dostává ze zákona náhrady od státu.

No, tak úplně pravda to zas není. FLOTUS nedostává nic, ale od roku 1978 jsou z federálního rozpočtu hrazeny náklady na platy jejích spolupracovníků a na cestování. Ne však toalety, ty jí kupuje POTUS pyšně sám nebo je FLOTUS dostává od nejpřednějších návrhářů darem a je pak obnošené musí odevzdat do Národního archivu. A momentální FLOTUS učí na univerzitě angličtinu.

Obávám se, že tyhle webové zkratky pro Presidenta of the US (POTUS) a First Lady of the US (FLOTUS) se u nás neujmou. V národě, který mezinárodní internetové hlasování o tom, jaká jména významných estonských měst by měla nést letadla tamních aerolinií, zvrtnul ve prospěch pobřežního městečka s 3044 obyvateli jménem Kunda by zkratky PČ a PDČ patrně vyvolávaly nevyžádané asociace.

Ale to už je zas jiná historka o jiném prezidentovi.