Když se řekne „první dáma“. Benešová nastavila svým následovnicím vysokou laťku

V uplynulých týdnech se mezi jinými tématy diskutovalo i o tom, zda by česká první dáma měla mít finanční příspěvek na reprezentaci. Byl proto důvod o roli první dámy přemýšlet: co od ní vlastně očekáváme? O to víc se nabízí ohlédnutí za první dámou, která pro všechny své následovnice tak trochu nastavila laťku.

Hana Benešová si získala mimořádnou přízeň veřejnosti, a proto jí ještě mnoho let poté, co žila v ústraní, lidé dávali najevo své sympatie. Uctivě ji zdravili, vstávali v tramvaji, když nastoupila, nebo pokládali růže

u domu na Loretánském náměstí, kde žila.

Později nesmírně populární Hana Benešová se narodila 18. července 1885 jako Anna Vlčková v Domaslavicích, dnes části obce Háj u Duchcova, tehdy ale kvůli převaze německého obyvatelstva spíše v Deutzendorfu na Teplicku. Těžko by někdo prognózoval, jak mimořádný životní příběh jí osud nachystá. Kvůli otci, který pracoval u dráhy, se rodina záhy přestěhovala do Tábora, kde malá Anna prožila krásné dětství a poté mládí ve Slaném.

Životní zlom jí přineslo přestěhování se k nevlastní sestře jejího otce Evě Šulcové do Prahy. Svobodná, bezdětná a díky dědictví zámožná teta Eva mladé neteři poskytla materiální zázemí pro další rozvoj i studium. Anna absolvovala střední obchodní školu a s podporou tety vyrazila za svou kamarádkou Aťou Oličovou do Paříže. Mladé dámy docházely na slovutnou Sorbonnu za výukou francouzštiny, historie a literatury.

Anna a Eduard

Na přelomu října a listopadu 1905 Anna Vlčková potkala ve vestibulu zmíněné univerzity nesmělého a uzavřeného studenta Eduarda Beneše. Vzájemné sympatie přerostly ve vážný vztah, poté zásnuby a v listopadu 1909 svatbu v pražském chrámu svaté Ludmily na Vinohradech. Manžel Beneš se začal podepisovat křestním jménem Edvard a Anna, aby mu nepřipomínala nenaplněný vztah z mládí, se zase stala Hanou Benešovou. Svému muži pomáhala s dalším studiem, přípravou výuky na obchodní akademii i na univerzitě. Stala se tedy zároveň jeho nejbližší spolupracovnicí.

Než vypukla první světová válka, stihli mladí manželé ještě nechat postavit činžák v Praze. Poté se oba zapojili do domácího odboje a následně Edvard Hanu na pár let opustil, protože vyrazil za T. G. Masarykem do ciziny bojovat za moderní českou, resp. československou státnost. Odloučení přineslo Haně zdravotní problémy, zejména kvůli několikaměsíční internaci ve vídeňské věznici, kde se potýkala s nedostatkem jídla i hygieny a prodělala četné záněty. To mělo později zjevný podíl na bezdětnosti harmonického manželství Benešových.

Říjen 1918 převrátil tehdy třiatřicetileté Haně život naruby. Manžel se stal ministrem zahraničních věcí, jeho pracovní vytížení bylo enormní a ona sama se musela postupně sžívat s veřejně vnímanou pozicí manželky jednoho ze zakladatelů Československa. Prezident Masaryk záhy ovdověl a společensky jej doprovázela buď ambiciózní dcera Alice, nebo právě Hana Benešová. Začala tak pomyslně její „učňovská léta“ pro budoucí roli.

Ke společenskému vystupování měla vlohy, téměř vždy se usmívala, disponovala sociálním cítěním, přirozenou inteligencí, elegantně a vkusně se oblékala. Na rozdíl od svého strohého a mnohdy ne příliš společenského manžela se stala jeho nezbytnou součástí jako vlídnější tvář pro širokou veřejnost. Meziválečná média jí ráda dávala prostor. Prezident Masaryk vnímal Beneše coby svého nástupce a veřejnost neformálně považovala Hanu za první dámu republiky. To se pak oficiálně stvrdilo v prosinci roku 1935, když byl Beneš zvolen prezidentem. Karel Čapek v jednom z dopisů Haně použil poprvé slovní spojení „první dáma“. Do té doby média, ještě za života Charlotty Masarykové, používala označení „choť prezidenta“ nebo „paní prezidentová“.

Ikonou v dobrém i zlém

Hana Benešová pak s grácií reprezentovala stát za všech okolností. Stála doslova po boku prezidenta i republiky. Prožila těžké okamžiky v období Mnichova, odchod do exilu i boj za obnovu republiky. V londýnském exilu působila v Československém červeném kříži, promlouvala v rozhlase a fungovala též jako neformální ombudsman všech, kteří se jí v dopisech svěřovali s problémy.

Usměvavá, ale i ustaraná první dáma se poté v osvobozené republice těšila tak velké popularitě, že zastiňovala většinu společenských celebrit. Stala se ikonou. Byly po ní pojmenovány desítky institucí, ale i důl nebo minerální pramen.

Po smrti Edvarda Beneše v září 1948 se navždy stáhla do ústraní mezi svou rodinu a přátele. Nový režim ji toleroval a materiálně nestrádala. Další čtvrtstoletí dělila svůj čas mezi byt na Loretánském náměstí v Praze a milovanou vilu v Sezimově Ústí. Tamní zahrada dodnes stojí za osobní návštěvu. Pouze v období tzv. Pražského jara veřejně kvitovala pozitivní zájem o zakladatele meziválečného Československa a později napsala osobní dopis matce Jana Palacha. Zemřela v Praze 2. prosince 1974, v 89 letech, jako jeden z posledních svědků za komunistické normalizace cíleně opomíjených, ale o to více vzývaných „starých dobrých časů“. Její pohřeb pak měl k nelibosti komunistů podobu pietní demonstrace.

Následnice Hany Benešové v pozici první dámy, Marta Gottwaldová, se ji marně, až trapně snažila napodobit. Nechávala si šít podobné modely ve stejných salonech, ale mělo to efekt opačný. Komunistický režim ženy politiků nevyzvedával, manželky prezidentů nebyly příliš vidět. Marie Zápotocká, Božena Novotná i Viera Husáková to splňovaly. Vyčnívala jen Irena Svobodová, která neměla, podobně jako Hana Benešová, lehký osud, ale její podíl na projektu dětských SOS vesniček je úctyhodný. Po roce 1989,

s příchodem svobod, zejména svobody tisku a demokratických voleb, logicky zájem o manželky prezidentů stoupl.

První z nich, Olgu Havlovou, můžeme považovat za průkopnici moderního pojetí pozice první dámy, navazující právě na Benešovou. Dagmar Havlová-Veškrnová, Livia Klausová, Ivana Zemanová a nyní Eva Pavlová se samozřejmě těšily a těší zvýšenému zájmu veřejnosti a médií, zejména bulvárních. Na pozici první dámy si musely zvyknout a žádný manuál k jejímu výkonu neexistuje.

První dámy na pranýři

Co vlastně Češi od svých prvních dam očekávají? Jaké by měly být? Už jen proto, že poslední dvě byly součástí prezidentských volebních kampaní. Díky přímé volbě může být osoba prezidentovy partnerky i významnou volební zbraní. A pokud by do čela Česka byla v budoucnu zvolena žena nebo kandidát žijící ve stejnopohlavním vztahu, situace by se stala ještě specifičtější.

Česká veřejnost jistě chce mít první dámu reprezentující, umírněně vystupující, přirozenou, mediálně obratnou, sociálně a společensky angažovanou a kdoví ještě jakou. I proto by první dámě vždy slušelo znát životní příběhy a osudy jejích předchůdkyň. Speciálně pak Hany Benešové, která jako první nabyla onoho unikátního postavení a dodnes může inspirovat.

V den již zmíněného pondělního výročí úmrtí se konala symbolická vzpomínková akce na Loretánském náměstí v Praze u domu, v němž Hana Benešová žila a zemřela a na němž svého času byla i její pamětní deska. Účastníci položili několik růží.

Možnost přidat se k akci využila i jedna z dam, které vědí, jaké to je být tou první – Livia Klausová. Hana Benešová by si sice zasloužila stoprocentní účast svých následovnic, ale s úsměvem a grácií by se s tím jistě uměla vyrovnat tak jako i s podstatnou částí horkého 20. století. Žít v té době po boku prezidenta a republiky uprostřed Evropy totiž bylo umění hodné skutečné dámy.