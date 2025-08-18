Kolikátou máme republiku: co dál s inventarizací našich dějin

Po první republice následovalo období obecně pokládané za hanebné. Říkáme mu druhá republika. Trvalo 166 dnů od Mnichova po 15. březen. Vlajku měla druhá republika stejnou – ta vydržela přes všechny naše republiky, měli jsme i prezidenta, stal se jím Emil Hácha. Následovalo období protektorátu. Jinak se mu nikdy neříkalo, přestože formálně měl určité republikánské atributy, měl prezidenta, vládu a dokonce i vojsko a policii. Skutečná republika znovu povstala v květnu 1945.
Zatímco pojmy „první“ a „druhá“ republika jsou jasné a běžně používané, teprve v nové době se začalo mluvit o „třetí republice“ v období 1945 až 1948. Nevzpomínám si, že bych se někdy s tímto termínem potkal za minulého režimu. Někdo to možná použil v nadsázce. Ta by se dala pochopit. Druhá republika opravdu není slavná kapitola našich dějin a období „od května po únor“ bylo už natolik pod komunistickým vlivem, že je těžké o něm mluvit v dobrém.
Dobová horlivost chce své pocity třetí republice vyjádřit i dehonestující cedulkou na pomníku Edvarda Beneše na Loretánském náměstí. Pojem „třetí republika“ se ujal, jak se zdá. O to naléhavější je otázka, co dál s inventarizací našich dějin, jakou cedulku dostanou další období? Milníků máme tolik, že to situaci spíš znepřehledňuje.
Hlavní dělicí body jsou dva: koloniální režim komunistického Ruska a svobodný stát. Pokud bychom přijali taková měřítka, pak by to bylo jasné. Diktatura jedné politické strany by charakterizovala republiku čtvrtou. Tudíž bychom žili v páté republice. Nebyla by to žádná hanba, Francouzi žijí v páté republice od roku 1958, kdy ji proboxoval generál Charles de Gaulle.
Námitek je ale mnoho. I ten komunistický režim má zásadní přelom před Srpnem a po Srpnu. Nicméně pokud bychom vycházeli z teze, že bolševik je jeden čert, ať je stalinistický, reformní nebo normalizační, vycházela by nám éra 1948 až 1989 opravdu jako čtvrtá republika a měla by následovat pátá.
Jenže, co je to platné, ona se nám ta hypotetická pátá republika rozpadla a od prvního ledna 1993 jsme občany České republiky. Takže co s tím? Nezbývá než zase dělit a číslici 5 dát na triko České a Slovenské Federativní Republice a náš stát si navlékne dějinný dres se šestkou na zádech. Francouzi svoji první republiku zakládali v roce 1792 a pátou mají dodnes. My jsme jich za sto let stihli šest plus jeden protektorát, to je docela slušný výkon na zemi střední velikosti!