Oslavy svátku práce v zemi bez emancipovaných pracujících

Bývají striktně konformistické, protože se obloukem vyhýbají zásadním sociálním problémům dneška, a vlastně nemají jiný cíl než pobavit, případně upevnit v lidech pocit, že mají být vděčni za to, že nežijí v komunismu, a proto by si měli námitky nechat pro sebe a moc nereptat.

Podobně apoliticky razí pojetí Prvního máje naše pravice, dnes reprezentovaná prakticky již jen ODS: ta si tento den tradičně nepřipomíná jako Svátek práce, ale oslavuje lásku v Praze na Petříně u sochy Karla Hynka Máchy. A letos premiér Petr Fiala v Brně (středu vesmíru) odhalil sochu Marie Restituty Kafkové. Řeholnice umučená nacisty má prvního května výročí narození a katolíci ji uctívají jako blahoslavenou. Jakkoli sice můžeme premiérovo gesto ocenit, se Svátkem práce nemá společného vůbec nic a z pohledu českých a moravských pracujících se jedná o zcela bezvýznamný akt.

Postoje Petra Fialy k tuzemským nízkým mzdám a rostoucím nákladům se dají použít jako svého druhu příklad, jak se u nás pravice staví k sociálním problémům. Předseda vlády slibuje, že pokud bude vládnout ještě další čtyři roky, čekají mnohé z nás německé mzdy. Jak toho dosáhne, je prozatím tajné. Premiér ovšem současně peskuje zaměstnance, že jsou málo asertivní a neříkají si o přidání. Je typické, že podobně kriticky se nikdy nevyslovil k zaměstnavatelům, proti nim si nedovolí špitnout.

Po roce 1989 si oslavy Svátku práce v zásadě monopolizovala krajní levice. Umírněná či demokratická levice, reprezentovaná dnes například Sociální demokracií, je marginální, a nářky předsedkyně Maláčové nad nízkými mzdami jsou prakticky nicotné a více méně jen ornamentální. A tak komunisté, anarchisté a nejrůznější bojůvky de facto naplňují očekávání pravice: Svátek práce je bezvýznamný a relevantní politické síly se k němu nehlásí. A proto se u nás nekonají autentické masové manifestace, demonstrace či pochody jako například ve Francii či v Německu.

Těžko říci, zda se u nás někdy význam a síla odborů obnoví v předválečné intenzitě, nicméně stát dělá všechno proto, aby k tomu nedošlo. Zatímco kapitalismus a kapitalisté se po roce 1989 zcela rehabilitovali – a to s plnou podporou politiků, u emancipačního dělnického hnutí se tak nestalo. Naopak, delší než stoletá tradice boje za lepší postavení pracujících je odsouvána na okraj, jako kdyby ve společenském vývoji 19. i 20. století nesehrála klíčovou roli – od politiky po pracovní právo.

Snaha vystoupit na obranu pracujících bývá nálepkována jako podezřelá a často se objevují i obvinění z pokusů o „návrat komunismu“, což je směšná fantasmagorie. Navíc státní tzv. paměťové instituce, zejména Ústav pro studium totalitních režimů, se netají snahou do omrzení „vysvětlovat“, jak se za komunismu žilo špatně. To má sice s historickým bádáním málo společného, nicméně lze to považovat za opravdový projev našeho tzv. postkomunismu.

Třeba proti Polsku máme v tomhle velikou nevýhodu: polský boj proti komunistům vedli dělníci, nezávislí odboráři z loděnic a hutí, což nemůže nikdo popřít. U nás v rámci odporu proti totalitě žádnou takovou (ani podobnou) instituci napojenou na pracující, nenajdeme.

Až půjdete, jak radí Petr Fiala, obrazně řečeno s čepicí v ruce, poprosit svého kapitalistu, aby vám přidal alespoň zlomek toho, oč vás připravila inflace, vzpomeňte si na své dědy a pradědy. Za své zájmy se uměli postavit společně a většinou to nebyli žádní komunisté.