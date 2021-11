První neministr. Se zlepšením politické kultury zatím skutek utek

Starostové totiž věděli o problémech Michalika už dávno. Kvůli vyšetřování svých možných daňových úniků odstoupil v roce 2010 z kandidátky. Policie podezření neprokázala, ale bylo vidět, že Michalikovo podnikání je poněkud neprůhledné a psalo se o tom v médiích. Podle serveru Neovlivní měl už v květnu volební štáb STAN dokument upozorňující na možné problémy s Michalikem. Jenže hnutí ho i přes to nominovalo na ministra. Všichni si prý mysleli, že se na to zapomene a zřejmě jim Michalikovy potenciální problémy nevadily.

A reakce Michalika? Ano, neházel kolem sebe na rozdíl od současného premiéra Andreje Babiše obviněními typu „účelovka“ či „politický boj“. Na druhou stranu jako by od Babiše kopíroval jeho počáteční, a nutno říci, že z hlediska premiéra neúspěšný, postup v kauze Čapí hnízdo. Michalik si stejně jako Babiš protiřečil a mlžil. Napřed neznal majitele kyperské firmy, od které dostal půjčku, pak to byli nějací příbuzní, aby z toho nakonec vylezla jeho manželka. Nakonec Michalik prohlásil, že vše veřejně objasní a místo toho rezignoval.

Michalik se budoucího křesla dlouho držel zuby nehty a své podnikání objasňovat nechtěl. Přičemž jeho rodnému hnutí to nijak výrazně nevadilo stejně jako to, že by měl pravděpodobně jako budoucí ministr střet zájmů kvůli svému podnikání se solárními elektrárnami. Byť formálně na ně nemá rozhodující vliv, ten vykonává zřejmě jeho rodina. Česká politická kultura se tak zlepšila jen tím, že Michalik rezignoval před nástupem do funkce. Což je ale na její zásadní změnu slibovanou nastupující vládní koalicí dost málo.