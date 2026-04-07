První otázka je důležitá. Na druhou už nemusí být šance

Někdy je to velmi zajímavé. Třeba když zabrousí do historie své rodiny a dojde například na prastrýčka a jeho dceru, která se rozhodla provdat za muže židovského náboženství. S otcovským „ne“ naložila tak, že se šla utopit. Avšak nikoli do řeky nebo do rybníka za městem, nýbrž do kašny uprostřed náměstí. Neměla to daleko, i tatíček, zarytý katolík, mohl to drama pozorovat z okna, takže poslal rychle osušku a sňatek povolil.
|
Někdy ale vznesete banální otázku, třeba co vařit ze zbytků kuřete, a celý procházkový okruh vyplní detailní postup práce při tvorbě takzvaných mušliček… „Takže to vymažeš,“ snažíte se posunout líčení, které se podle vašeho názoru příliš zdrželo u sardelového másla, jenže to Markéta nemá ráda. „Počkééj,“ napomene vás, ty seš strašně netrpělivá. A pro jistotu se ještě kousek vrátí, aby znovu navázala na to sardelové máslo.
Jednou, když jsem se neprozřetelně zeptala na její malířskou techniku (přítelkyně maluje) mi po hodině přišlo vážně zbytečné, abych znala každé namočení štětce, a trochu jsem zažertovala o epické šíři. Ten výraz se Markétě líbil. „Epická šíře, tu má náš Pepa“ (rozuměj muž Pepa). Bývá prý nekonečně obšírný a nepomůže, když něco chcete doříct za něj, neb prostě víte, co přijde.
V zásadě se ovšem na Markétu vždycky těším. Tuhle byla nemocná a já si o ni dělala starosti. Naštěstí se pečlivě staral její muž. Když jsem se s ním náhodou setkala v tramvaji, trochu jsme si povídali a pak jsme šli ještě kus cesty. Vyprávěl, jak vozil ženu po doktorech a jak je pro řidiče těžké projíždět centrem Prahy. „Nejhorší je, když ona mi do toho mluví,“ poznamenal. Přitakala jsem.
|
Taky si jdeme s mužem občas na nervy, přidala jsem pár příkladů z vlastního života. Pepa, který je trochu soutěživý, začal lovit z podobného soudku, ale nic moc nevylovil, takže se zdálo, že zatímco my na sebe občas doma zaštěkáme, u nich vládne, pokud zrovna nejedou autem do centra, naprostá idyla. Pak si ale přece jen vzpomněl. „Víš, co nesnáším?“ Zastavil se, aby si ověřil, jestli ho poslouchám dost pozorně. „Když já něco vyprávím a Markéta mi do toho skáče, jakože už ví, co chci říct…“
Chtěla jsem se zeptat, jestli Markéta opravdu neví, ale nezeptala. Ostatně se naše cesty rozcházely a Pepa trochu spěchal. Jednak nesl ženě léky, které potřebuje, jednak se těšil, že si konečně na chvíli sedne a pustí si televizi. Jak prozradil, docela sleduje politické diskuse. V telce i na internetu. Taky občas sleduju politické diskuse. Jen mi trochu vadí, že u většiny diskutujících vím už předem, co řeknou.