První otázka je důležitá. Na druhou už nemusí být šance

Radka Kvačková
Poslední slovo   20:00
Markétu mám moc ráda. Je příjemná, vzdělaná, a vzhledem k tomu, že jsme spolu chodily už do gymnázia, máme si o čem povídat. Akorát si musím dávat pozor na první otázku. Markétina odpověď totiž většinou zabere celý čas společného posezení nebo procházky.

Někdy je to velmi zajímavé. Třeba když zabrousí do historie své rodiny a dojde například na prastrýčka a jeho dceru, která se rozhodla provdat za muže židovského náboženství. S otcovským „ne“ naložila tak, že se šla utopit. Avšak nikoli do řeky nebo do rybníka za městem, nýbrž do kašny uprostřed náměstí. Neměla to daleko, i tatíček, zarytý katolík, mohl to drama pozorovat z okna, takže poslal rychle osušku a sňatek povolil.

Kolja by dneska možná neprošel, aspoň ne v Americe. O změně času i časů

Někdy ale vznesete banální otázku, třeba co vařit ze zbytků kuřete, a celý procházkový okruh vyplní detailní postup práce při tvorbě takzvaných mušliček… „Takže to vymažeš,“ snažíte se posunout líčení, které se podle vašeho názoru příliš zdrželo u sardelového másla, jenže to Markéta nemá ráda. „Počkééj,“ napomene vás, ty seš strašně netrpělivá. A pro jistotu se ještě kousek vrátí, aby znovu navázala na to sardelové máslo.

Jednou, když jsem se neprozřetelně zeptala na její malířskou techniku (přítelkyně maluje) mi po hodině přišlo vážně zbytečné, abych znala každé namočení štětce, a trochu jsem zažertovala o epické šíři. Ten výraz se Markétě líbil. „Epická šíře, tu má náš Pepa“ (rozuměj muž Pepa). Bývá prý nekonečně obšírný a nepomůže, když něco chcete doříct za něj, neb prostě víte, co přijde.

V zásadě se ovšem na Markétu vždycky těším. Tuhle byla nemocná a já si o ni dělala starosti. Naštěstí se pečlivě staral její muž. Když jsem se s ním náhodou setkala v tramvaji, trochu jsme si povídali a pak jsme šli ještě kus cesty. Vyprávěl, jak vozil ženu po doktorech a jak je pro řidiče těžké projíždět centrem Prahy. „Nejhorší je, když ona mi do toho mluví,“ poznamenal. Přitakala jsem.

Jak se člověk může stát vrahem. Někdy k tomu stačí centimetr

Taky si jdeme s mužem občas na nervy, přidala jsem pár příkladů z vlastního života. Pepa, který je trochu soutěživý, začal lovit z podobného soudku, ale nic moc nevylovil, takže se zdálo, že zatímco my na sebe občas doma zaštěkáme, u nich vládne, pokud zrovna nejedou autem do centra, naprostá idyla. Pak si ale přece jen vzpomněl. „Víš, co nesnáším?“ Zastavil se, aby si ověřil, jestli ho poslouchám dost pozorně. „Když já něco vyprávím a Markéta mi do toho skáče, jakože už ví, co chci říct…“

Chtěla jsem se zeptat, jestli Markéta opravdu neví, ale nezeptala. Ostatně se naše cesty rozcházely a Pepa trochu spěchal. Jednak nesl ženě léky, které potřebuje, jednak se těšil, že si konečně na chvíli sedne a pustí si televizi. Jak prozradil, docela sleduje politické diskuse. V telce i na internetu. Taky občas sleduju politické diskuse. Jen mi trochu vadí, že u většiny diskutujících vím už předem, co řeknou.

Poslední slovo

První otázka je důležitá. Na druhou už nemusí být šance

Radka Kvačková

ONLINE: Třetí semifinále. Pardubice vedou na Spartě, Třinec otáčí ve Varech

Pardubická radost na Spartě. Trefil se Jiří Smejkal (vlevo).

RegioJet v Polsku nevypravil 23 spojů, hrozí mu pokuta. Cestující o zrušení věděli, tvrdí firma

Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci jsou desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Komentář

S nárůstem cen nafty a benzinu roste i politický tlak na jejich omezení. Opustí vláda regulaci?

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Stát vybízí pumpaře, aby zdražili, kritizuje opozice stropové ceny paliv

Tisková konference poslaneckého klubu ODS. Na snímku u mikrofonu Martin Kupka...

Pavel oznámil, že nevidí jiného adepta na prezidenta. Je připravený opět kandidovat

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7....

Ministr nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí...

U konzulátu Izraele v Istanbulu se střílelo, policie zlikvidovala několik útočníků

Turecká policie po střelbě poblíž izraelského konzulátu v Istanbulu zabila...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Komentář

Spatřili východ Země. Měsíční mise Artemis II kráčí ve stopách Apolla 8

Posádka mise Artemis II pořídila tento snímek západu Země 6. dubna 2026 během...

Povolejte Goslinga, slunce zhasíná! Obyčejný učitel se stává poslední nadějí lidstva

Ambasador TAG Heuer Ryan Gosling míří do kin se sci-fi Spasitel

