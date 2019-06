VOKÁČ: První vyhrání... K odškodnění mají majitelé dieselů ještě daleko

Obvodní soud pro Prahu 8 vydal rozsudek, ve kterém uznává nároky na odškodnění spotřebitelů poškozených kauzou Dieselgate. Ačkoli se to na první pohled jeví jako přelomové rozhodnutí, nejspíš se nic neděje. A to nejen proto, že není rozhodnutí pravomocné. Jednoduše, odškodné majitelům vozů s motory TDI, které „podváděly“ v emisních testech, zatím nikdo vyplácet nebude a cesta k němu, pokud nakonec nějaké bude, bude dlouhá.

U soudu uspěly hned dvě firmy sdružující poškozené – Safe Diesel a DieselGate. Minimálně první jmenovaná to přitom za průlom vydává. Jenže aktuální verdikt pražského soudu je v podstatě pouze formální, soud takto rozhodl na základě toho, že se koncern Volkswagen k žalobě vlastně vůbec nevyjádřil, a jelikož tedy nárok explicitně neodmítl, nepřímo jej tím uznal.



Spletité pozadí případu nejspíš dává koncernu VW možnosti zvolit různorodou taktiku. Safe Diesel totiž koncern žaluje v několika vlnách a ty neustále přidává, navíc zvlášť žaluje i domácí Škodu Auto, jejíchž vozů se aktuální rozhodnutí netýká. A Škoda zde doma, na rozdíl od koncernu, už formálně jakoukoli vinu popřela. Firma má čas, do celého procesu se může vložit až ve chvíli, kdy jí to bude vyhovovat.

Že si zatím majitelé dotčených vozů nejspíš nemohou dělat velkou naději na odškodnění, ukazuje i to, že se soud v podstatě nezabýval reálnou výší odškodnění, opět jen v důsledku nereagování protistrany uznal to, co žalující strana požadovala. Ta se chlubí, že odškodnění je zhruba ve stejné výši, jaké získali spotřebitelé v USA. Jenže tento argument je přinejmenším podivný, protože v USA prokazatelně majitelům a provozovatelům vozidel vznikla škoda: museli je vrátit či si je nechat upravit, v Česku je zatím k ničemu takovému nic nenutí. A cena jejich ojetin v důsledku Dieselgate také nijak zásadně nepoklesla, byť to by samozřejmě bylo na určitou diskusi, ke které může u soudu nakonec dojít. Zatím se ale vlastně opravdu nic neděje.