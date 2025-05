Pod odkvetlou třešní. Evropský pohanský rituál s asistencí Afriky

O účincích téhle zvyklosti na muže české lidové pranostiky nehovoří. O to víc se, coby zodpovědný muž, snaží K.

V Nigérii takový zvyk nemají, ostatně těžko byste tam hledali rozkvetlou třešeň. Ani jaro v jeho vlasti není, roční období tam mají docela jinak než v Česku.

Náš první prvomájový polibek se konal v roce 2002 v Orlických horách. Přivedla jsem K. pod třešeň ptáčnici, která rostla na mezi už v dobách mého dětství. Jako zázrakem tam stála dosud, jen o hodně košatější a s pár uschlými větvemi. Teprve rozkvétala, byli jsme koneckonců v horách. Byla ale tak obsypaná rozpuklými poupaty, že z toho byl K. úplně unesený.

V Africe bývá málokterý strom či keř takhle obsypaný květy, ať už je jakékoli roční období. V tropech si rostliny můžou dovolit kvést dlouho, otvírat své květy postupně, a právě tak postupně často dozrávají plody. To je výhoda: některé ovoce můžete sklízet celý rok. Ale zas si nenaplníte oči tou nádherou, jakou nám Evropanům přináší rozkvetlý třešňový strom: ten křehce bílý výbuch jara v krajině dosud unavené po zimě a celé šedohnědé.

Tohle bylo naposled, co se nám na 1. máje povedlo zastihnout třešeň v plném květu. V dalších letech už třešně odkvétaly. Už nikdy se nám nepovedlo zajet do Orlických hor zrovna na 1. máje, tak nevím, jestli má oblíbená ptáčnice v tu dobu pořád kvete. Vím ale, že z třešňových stromů v nížině květy spolehlivě opadají už v dubnu. Objevili jsme v parku višeň, která kvete o něco později, a pokud to jen trochu jde, zastavíme se tam a dáme si pusu. V posledních letech ovšem i višeň do konce dubna odkvétá. (Teď nemluvím jen o loňsku - v roce 2024 přišlo jaro nejmíň o tři týdny dřív. Mluvím o každém roce z posledních deseti nebo patnácti.)

Dvakrát nebo třikrát jsme se políbili pod zpododěrem kytkokvětým, který přečuhoval přes plot v naší ulici. Ale i z toho, i když má být v plném květu v květnu a červnu, na 1. máje už modré kvítky padaly.

Pak jsme se uchýlili k hlohu. Vlastně do hlohu, protože hloh je keř a před polibkem je do něj potřeba tak trochu zalézt. Hloh má ovšem trny, a tak nás popíchal.

V posledních dvou letech se líbáme nikoli pod stromem, ale pod kyticí. K. nám s velkou vážností drží nad hlavami pugét růží, které kupuju pro unitářský kostel. Jsou to růže – z Afriky! Konkrétně z Keni, která si přivydělává jejich exportem. Musí do toho bohužel investovat vodu, které se v zemi nedostává. Ale i tak nás těší, že nám k vykonání evropského pohanského rituálu pomáhá Afrika.