Pryč s nenáviděným Babišem a celou vládou! Moci se chápe spasitel Mikuláš Minář

Dále pan Minář předvolal vládu na kobereček: na 2. prosince naplánoval jednání s experty o veřejnoprávních médiích, experty vybere on. Potom by měl premiér rekonstruovat vládu a vyhodit přinejmenším ministry Zůnu, Červeného a Klempíře, sněmovní většina pak má odvolat z vedení dolní komory Tomia Okamuru.
Mnohokrát také zazněl požadavek na demisi celé vlády, pokřik „Babiše do koše“ a podobně.
Mikuláš Minář, který protest režíroval, zaúkoloval též opozici: ta má koukat předložit rychle svůj program. Pan Minář je asi hodlá pověřit vládnutím, protože současná garnitura přece „prohrála volby“.
A nyní trochu střízlivěji. Lze chápat, že atmosféra takového shromáždění jednoho rozhicuje, nicméně představa, že českou politiku řídí Mikuláš Minář, je absurdní. Je vůbec zvláštní, že se lze zaštiťovat pravidly a pak na pravidla ostentativně kašlat, protože přece „vše, co chceme my, co jsme na Letné, má přednost před zbytkem světa“.
Rozprášení vládní koalice by nutně znamenalo, že by ji měla nahradit nová většina – tu určí asi na Letné, stejně jako to, kteří poslanci by měli být připraveni o mandát a nahrazeni „vhodnějšími“ lidmi. Safra, neproběhly tu před rokem v říjnu svobodné a demokratické volby? Není náhodou mezi Českou republikou roku 2026 a československým „reálným socialismem“ roku 1989 propastný rozdíl?
Havel se nemůže bránit
Hezká je též demagogická figura pana Mináře, který sebe a všechny účastníky demonstrace prohlásil za zelináře z eseje Václava Havla. Její autor je bezpečně mrtvý, proto se nemůže případně ohradit, navíc lze tímhle způsobem protestu dodat ještě větší legitimitu – jsme jako Havlovi zelináři, bojujeme s Babišovou totalitou.
A obvinění? Těch padla na demonstraci spousta, například že Babiš zavádí cenzuru. A kde prosím? Lékař Tomáš Šebek vyčetl Babišovi nesplněné sliby o levných hypotékách, dostupnějším bydlení a zdravotní péči. Aha, takže po roce nedodali, pryč s nimi. A že se zrovna tyhle ukazatele za Fialovy vlády také zhoršovaly, panu Šebkovi nijak nepřekáží. Inu, je to bojovník proti populismu.
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Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
Pokud se z letenského představení opozice raduje, je hloupější, než se dalo čekat. Ano, Babiš je oslaben, protože bude muset ustoupit. Nicméně představa, že tuzemskou politiku řídí pan Minář, není zrovna povzbudivá. Předstírání, že naše situace je podobná té v roce 1989, je sice pohodlné, lákavé a mnoha lidem lichotí, ale je úplně mimo.
Přijde lynč?
Ale proč ne, Mikuláš Minář nasedl na tygra, mluvilo se o pádu vlády i o generální stávce. A pokud bude chtít, bude cílem příští demonstrace i změna režimu, možná se účastníci prohlásí za většinu národa a ve jménu demokracie zruší volby.
Smíme-li panu Minářovi něco poradit, pak příště méně nenávisti, ta z letenského pódia jen čišela. Čert Babiš a jeho pomahači těmhle lidem ničí život. Ale problém je složitější: Co by se stalo pět vteřin poté, co by se podařilo Babišovu většinu ve sněmovně nějakým způsobem zlikvidovat? Nad naší republikou by nevyšlo znovu slunko.
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O čem se bude a nebude demonstrovat. Je ještě premiérem Babiš, nebo už Okamura?
Také by se pro příští demonstrace měli krotit někteří řečníci. Když podnikatel Dědek mluví o vládě jako o všehoschopných mizerech a herec Trojan agresivně vyhání konkrétní politiky z republiky, působí to věru trapně a nedemokraticky. Dalším krokem je už jen lynč a atentáty.
Na to, že cílem demonstrování má být diskuse s politickými protivníky, to tentokrát nevypadalo. Ostatně představa, že Mikuláš Minář předává opozici oficiálně moc (patrně na nějaké další letenské pseudomši), do arzenálu standardní zastupitelské demokracie rozhodně nepatří.