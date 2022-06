Před dvěma lety se slavilo. Na Karlově mostě stál půlkilometrový stůl pro ty, kteří si chtěli dáchnout po první vlně covidu. O rok později měl ten piknik už cejch lehkomyslnosti, protože to už všichni věděli, co následovalo. Nejprve sebechvála vlády, pak podceněné šíření nákazy a poté se Česko ponořilo do podzimní vlny a uzávěry. Čímž posílily argumenty těch, kteří rádi straší.