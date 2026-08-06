O souvislosti kroužkovaného „ů“ se Svatou říší římskou

K tomu dvě historicko-lingvistické poznámky.
Zaprvé, že Dionýsios Areopagita je biblická postava (je zmíněn ve Skutcích apoštolů 17,34), pravděpodobně athénský soudce (na Áreově skále, Areos pagos, skalním bloku na úpatí Akropole, zasedal athénský soud), jenž se poté, co si vyslechl kázaní apoštola Pavla, stal křesťanem a později údajně dokonce athénským biskupem. Pseudodionýsios Areopagita je autor několika významných křesťanských spisů z cca 5.–6. století; sám se označoval pouze jako Dionýsios (česky „Diviš“), avšak později došlo k jeho záměně s Dionýsiem Areopagitou, což na jednu stranu dodalo jeho spisům velkou vážnost, na druhou stranu ale vneslo do autorství zmatek, který byl definitivně vyřešen až v 19. stol. tím, že tento druhý Dionýsios byl přejmenován na Pseudodionýsia Areopagitu. Což však nic nemění na tom, že Dionýsiova/Pseudodionýsiova klasifikace je dodnes základem disciplíny s pěkným názvem angelologie.
Zadruhé, že slova anděl a kůr nejsou původně česká. Anděl má původ v řečtině, v níž výraz angelos nesl význam „posel, zvěstovatel“ (za srovnání stojí evangelium, řecké euangelion, kde komponenta „eu-“ vyjadřuje pozitivní hodnotu – stejně jako ve slovech eutanazie – „dobrá smrt“, eufemismus – „jemný výraz“ a dalších; evangelium je tedy „dobré poselství“).
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O strojovém i lidském překladu v okurkové sezóně
Kůr je z latinského chorus – „sbor“ a byl rovněž převzat již do staré češtiny: u Husova předchůdce Tomáše ze Štítného najdeme dokonce dvě konkurenční podoby, kór i kuor, v jediné větě: Buoh rozdělil ve tři řády sbor andělský a z těch každý řád ještě se trojí ve tři kuory, a tak jest všech kóróv devět. Protože se jedná o takto časnou přejímku, která během jazykového vývoje vytvořila podobu kuor, píšeme dnes kůr s kroužkovaným „-ů-“, neboť ten kroužek je vlastně takové malé „o“, které je sice napsáno nad písmenem „u“ a nikoliv vedle něj, ale přesto nám nostalgicky připomíná vývoj starého českého „-ó-“ v mladší „-uo-“ a později v moderní „-ů-“ (jak tomu bylo např. ve trojicích starých, mladších a současných variant nepřejatých slov kóň – kuoň - kůň, stól – stuol – stůl, zóstati – zuostati – zůstati, …), v tomto případě tedy od latinského chor(us) přes staročeské kór a o něco mladší kuor až po dnešní kůr. To je rozdíl kůru oproti jiným převzatým slovům, u nichž podoba s „-uo-“ neexistovala, a proto v nich píšeme čárkované „-ú-“: (horská) túra, (umělecká) múza, (zdravotní) kúra či manikúra. A protože naše středověké a raně novověké pramatky nenosily francouzské bluozy a ani nepekly rakouské štruodly, troufám si říci, že kultivovaný pisatel by se neměl podvolit jazykověhistoricky neadekvátnímu rozhodnutí pravopisných guru psát blůza a štrůdl.
Těch devět kůrů andělských tvoří občas pozadí oltářních obrazů či kostelních fresek, v jejichž předním plánu je jiný motiv, zpravidla vázaný k zasvěcení kostela. Je však – zdá se mi přinejmenším – zcela výjimečné, aby patroniciem bylo těch devět kůrů jako takových. Jistě mohu podléhat nějaké ostudné neznalosti, ale znám jediný takový kostel, a ten se nachází na vídeňském náměstí Am Hof a jeho zasvěcení skutečně zní Zu den neun Chören der Engel – „U devíti kůrů andělů“ (devíti s malým počátečním písmenem, neboť psát v názvech po předložce velké je nesmysl ještě znamenitější než psaní blůza a štrůdl, byť i to je nesmysl pravopisně kodifikovaný).
Je to na poměry středoevropských metropolí stavba architektonicky nijak mimořádně zajímavá – podobně jako mnoho pražských kostelů jde o původně gotickou budovu, která byla později barokizována. To ale přineslo jeden stavební prvek, který později sehrál významnou, byť ryze pasivní roli v historii habsburského soustátí (a tím i českých zemí): v r. 1662 financovala Eleonora Gonzaga, vdova po císaři Ferdinandovi III., přestavbu průčelí kostela do raně barokní podoby, v jejímž rámci byla před původní vchod do kostela přistavěna vstupní hala, na jejíž střeše vznikl velkoprostorový balkon s balustrádou.
Z tohoto balkonu byl 7. prosince 1804 slavnostně vyhlášen patent o tom, že císař Svaté říše římské František II. přijal také titul dědičného císaře rakouského (byť tento patent byl dvorskou kanceláří vydán již 11. srpna).
Nejasné pak je, co se na tomto místě stalo před právě 220 lety, 6. srpna 1806: některé prameny uvádějí, že císařský herold zde přečetl další patent, tentokrát o zrušení a rozpuštění Svaté říše římské, jinde je však takové tvrzení pokládáno za omyl vzniklý zmatečným smísením s předchozí událostí. Jisté je, že v onen den císařským rozhodnutím Svatá říše římská skutečně zanikla, ale je málo pravděpodobné, že by takový pro císaře v podstatě potupný akt byl býval nějak pompézně vyhlašován, a lze tak dost logicky přepokládat, že na balkoně kostela U devíti kůrů andělských se tehdy nestalo nic ani jen trochu podstatného.
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Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem…
Zánik Svaté říše římské však samozřejmě podstatnou událostí byl, byť v srpnu 1806 již byla víceméně jen prázdnou slupkou: Napoleonova vítězství ve válkách proti Rakousku a jeho spojencům (naposledy významně v prosinci 1805 v bitvě u Slavkova) vyvolala zejména v německých zemích změny, které vyvrcholily 12. července 1806 (vynuceným) vstupem Bavorska, Württemberska, Bádenska, Hessenska-Darmstadtska a dalších dvanácti převážně jihoněmeckých knížectví do Napoleonem konstituovaného Rýnského spolku, který byl formálně spojencem (a neformálně protektorátem) Francie, a tím jejich odpadnutím od Říše.
Kromě toho dal Napoleon v souvislosti se vznikem Rýnského spolku Františkovi II. ultimátum, aby do 10. srpna složil říšskou korunu, a to císař právě 6. srpna 1806 učinil.
Skončily tak dějiny státního útvaru, jehož trvání od korunovace Karla Velikého na římského císaře v r. 800 obsáhlo přes tisíc let (na což se později odvolával jistý německý politik 20. století, když Němcům sliboval další „tisíciletou“ říši, která ovšem fakticky trvala jen málo přes 12 roků).
Jen je k tomu ještě potřeba dodat, že císař sice mohl osobně abdikovat (a z římského císaře Františka II. se tak definitivně stal František I. Rakouský), ale k rozpuštění říše neměl legální kompetence; to – pokud vůbec – by byl býval musel rozhodnout říšský sněm. Takže z ryze formálního hlediska…