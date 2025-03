Na věčné časy a nikdy jinak! Co se k nám dostane jako první, jen tak nezahodíme

Z hlediska přežití je jistě lepší, když budeme zbytečně prchat před něčím neškodným, než když se v okamžiku, kdy se k nám řítí lev, podrbeme na hlavě a zauvažujeme, jestli by nebylo vhodné dát se na útěk.

Ze stejného prehistorického soudku lidských reakcí pochází i neofobie - strach ze všeho cizího, nového a neznámého. Dnes se neofobům posmíváme, ale byly doby, kdy díky svým odmítavým reakcím vůči všemu, co dobře neznali, přežili s větší pravděpodobností než méně ustrašení členové tlupy.

Trollové a dezinformátoři mají lidskou psychologii dobře zmáknutou a vědí, že je důležité přijít s nějakou zvěstí jako první. Tahle informace (či dezinformace) se nám vtiskne hluboko do paměti, a až vědci nebo lepší zpravodajové přijdou s pravdivějšími zprávami, nebude pro ně snadné vyvrátit v našich myslích původní informaci, jakkoli lživou či zavádějící.

Tohohle jsme si užili dost a dost před pár lety, v covidobě. Zatímco si seriózní vědci dávali pozor, aby neřekli nějakou pitomost, každou větu uváděli úslovím „zdá se, že…“ nebo „se 70procentní jistotou to vypadá…“, dezinformátoři (z nichž někteří to navíc mysleli dobře, vážně chtěli být nápomocní) hlásali, že žádný virus neexistuje, že nejlepší prevencí je popíjení Sava, případně že nám při testování či – nedej Bože – očkování – umísťují zdravotníci podplacení Sorosem do těla čipy.

Vzpomeňte si, kolik lidí, i docela chytrých, odmítalo uvěřit vědcům, když jim sdělovali výsledky svých výzkumů. Zatvrdili se proti nim a pořád dokola opakovali nesmysly, které slyšeli jako první.

Mluvíme tady o jedné z forem imprintu neboli vtištění. Vtištění funguje nejlépe u mladých jedinců s pamětí dosud prázdnou. Krásně to ukázal Konrad Lorenz, proslulý rakouský etolog. Když čerstvě vylíhlé house oddělíte od matky a husu nahradíte papundeklovou krabicí, bude běhat za krabicí v domnění, že je to jeho matka. Své skutečné matky si nevšímá.

A tak jako spousta fenoménů objevených u zvířat se i tenhle týká nás lidí. Spousta mužů ještě dnes požaduje po svých manželkách, aby vařily jako jejich matky, často i v případě, že jejich matky byly mizerné kuchařky. Zvyk je opravdu železná košile.

A teď si vezměte, v čem vyrůstali Češi a Slováci, kterým je dnes 60 až 80. Za našeho dětství a mládí všude visely rudé transparenty s nápisy jako „SPOLEČNĚ PROTI IMPERIALISTŮM“ či „SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK“. Tohle se nám vtisklo do paměti, ať se nám to líbilo, anebo ne.

Divíte se, proč tolik starších lidí dnes hltá ruskou propagandu i s navijákem? Já už dávno ne.